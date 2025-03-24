РФ бьет по Киеву "термобарическими дронами": эксперт назвал главную опасность

Важно:
- РФ применяла ударные дроны с термобарическим зарядом
- Термобарический снаряд приводит к большим разрушениям
В ходе воздушных атак на Киев страна-агрессор РФ применяла ударные дроны с термобарическим зарядом.
Об этом в эфире Киев24 сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.
Он пояснил, что классическая термобарическая боевая часть состоит из емкостей, в которых находится аэрозольная смесь.
Эксперт отметил, что при попадании в замкнутое пространство – квартиру, подвал, она распространяется и потом подрывается. В это время создается вакуумная воронка, сжигается весь кислород и возникает обратная взрывная волна, добавил Криволап.
"Классическая термобарическая боевая часть, она состоит из емкости, в которых находится аэрозольная смесь. Она распространяется по объему и затем вторым подрывом она взрывается, разрывает наружу. А здесь сжигается весь кислород, который есть в этом помещении и создается, скажем, обратная взрывная волна", — пояснил он.
Эксперт отметил, что термобарический снаряд приводит к большим разрушениям.
"И стены складываются, потолки складываются, все это складывается и проходят такие значительные разрушения. Но то, что видим, видим, ну, вообще, любой термобар, он сопровождается большим таким взрывом", - резюмировал он.
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Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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