РФ атаковала КАБами Запорожскую область: люди остались без света

Россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по Запорожскому району, рассказал руководитель ОВА.

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В Запорожской области проблемы со светом / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Что известно:

РФ атаковала Запорожскую область управляемыми авиабомбами

Нанесено по меньшей мере четыре удара

Из-за атаки произошел пожар, в нескольких поселках пропал свет

Вечером субботы, 22 марта, российские оккупанты ударили КАБами по Запорожской области. В результате атаки в области есть проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, около 21:04 для области объявили угрозу применения управляемых авиационных бомб (УАБ). Вскоре на Запорожье раздались взрывы.

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"Россияне бьют по одному из населенных пунктов области", - рассказал Федоров в 21:32.

Позже Федоров добавил, что в результате обстрелов в некоторых поселках возникли проблемы с электроснабжением. Чиновник отметил, что ремонтные бригады смогут приступить к устранению повреждений, как только это будет безопасно.

"По меньшей мере четыре удара КАБами нанесли россияне по Запорожскому району. Из-за атаки произошел пожар. Несколько поселков остались без электричества", - отметил руководитель Запорожской ОГА в 22:12.

Федоров отметил, что экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, люди не пострадали.

Около 23:03 руководитель Запорожской ОВА уточнил, что взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов.

Атака по Запорожью 21 марта - что известно

Напомним, вечером 21 марта оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед", нанеся более 10 ударов. В результате атаки погибли и получили ранения люди. Повреждены частные дома, многоэтажки, детский сад и социальная инфраструктура.

В результате атаки погибли 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Пострадали по меньшей мере 12 человек, среди которых 9-месячный младенец. Разрушен частный дом, повреждены 6 многоэтажек.

Как сообщал Главред, атака РФ унесла жизни целой семьи - погибли мужчина, женщина и их дочь, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Врачи боролись за жизнь 38-летней женщины более 10 часов, но спасти ее не удалось.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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