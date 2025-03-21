РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: пострадали 6 человек, среди них - ребенок

Кратко:
- Запорожский район пострадал от российского авиаудара
- Шесть человек пострадали, среди них - ребенок
В ночь на 21 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожский район авиабомбами. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и четырехлетний мальчик.
Как сообщил глава Запрожской ОВА Иван Федоров, авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива. На местах "прилетов" вспыхнул пожар.
Пострадавшие получили всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Утром Федоров уточнил, что в больнице остается один человек, раненный в результате ночной вражеской атаки на Запорожский район. Это 60-летний мужчина. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Остальные пятеро пострадавших, в том числе и 4-летний мальчик, лечатся амбулаторно.
Смотрите видео - РФ атаковала авиабомбами Запорожский район:
Как писал Главред, вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры.
В ГосЧС сообщили, что в Одесской области вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины. Повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали трое подростков.
Напомним, вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
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