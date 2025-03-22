Названы цели обстрелов: РФ истерически грозит Украине новыми ударами

В РФ заявили о том, что могут дать "симметричный ответ".

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РФ грозит новыми ударами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

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РФ обвинила Украину в "полной недоговороспособности"

В РФ грозят Украине "симметричным ответом"

Страна-агрессор РФ обвинила Украину в якобы "полной недоговороспособности и отсутствии стремления к миру".

Украинские военные якобы наносят удары по российской энергетике, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, которую цитируют российские пропагандисты.

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"Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, если украинские атаки на энергообъекты России продолжатся", - заявила Захарова.

Прекращение обстрелов - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, Украина и РФ согласились прекратить удары по энергетике. Украина и США будут совместно работать над вопросом контроля за соблюдением перемирия.

Как сообщал Главред, после разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и соглашения о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины президент Владимир Зеленский 19 марта провел телефонный разговор с Трампом..

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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