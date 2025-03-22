Названы цели обстрелов: РФ истерически грозит Украине новыми ударами

Важно:
- РФ обвинила Украину в "полной недоговороспособности"
- В РФ грозят Украине "симметричным ответом"
Страна-агрессор РФ обвинила Украину в якобы "полной недоговороспособности и отсутствии стремления к миру".
Украинские военные якобы наносят удары по российской энергетике, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, которую цитируют российские пропагандисты.
"Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, если украинские атаки на энергообъекты России продолжатся", - заявила Захарова.
Прекращение обстрелов - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщалось ранее, Украина и РФ согласились прекратить удары по энергетике. Украина и США будут совместно работать над вопросом контроля за соблюдением перемирия.
Как сообщал Главред, после разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и соглашения о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины президент Владимир Зеленский 19 марта провел телефонный разговор с Трампом..
Читайте также:
- У Зеленского высказались относительно вероятного сценария завершения войны и назвали условие
- Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в ОП сделали заявление об участии Украины
- Трамп "забанил" одно из главных требований Путина: заявление Белого дома
Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред