Украинское контрнаступление-2023: Петр Павел объяснил его провал

Для успешного контрнаступления нужно соотношение сил не менее 3:1, а лучше 5:1.

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Петр Павел объяснил провал контрнаступления-2023 / Колаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОП

Что сказал Петр Павел:

Украина не имела предпосылок для успеха

Соотношение сил было в пользу России

Украинское контрнаступление в 2023 году потерпело поражение из-за того, что не было необходимого для успеха ВСУ соотношения сил. Об этом президент Чехии и генерал в отставке Петр Павел рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, когда два года назад Украина планировала контрнаступление с целью освобождения всех оккупированных территорий, "уже не было предпосылок для успеха".

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"Для успешного контрнаступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил не менее 3:1, а лучше 5:1. А вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России", - пояснил Павел.

По его мнению, вполне очевидно, что при таком соотношении "контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории".

Ранее президент Владимир Зеленский высказал мнение о том, что украинское контрнаступление в 2023 году с самого начала было обречено на провал.

"Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет... Прошлогоднее контрнаступление было не таким успешным. Действительно, мы не добились желаемого результата", - заявил Зеленский.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на ТСУВ "Хортица" писал о том, что ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке. Сообщается, что FPV-дроны батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады сожгли технику дотла.

В то же время в ВСУ предупредили о новой тактике РФ. Однако, несмотря на наличие у россиян мощной группировки, которая могла бы усилить атаки, им не удалось достичь значительного успеха.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил, что армия РФ пошла в наступление, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении. Согласно его данным, оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении.

Больше важных новостей:

Украинское контрнаступление 2023 В течение 2023 года одним самым большим ожиданием относительно течения российско-украинской войны должно было стать масштабное украинское контрнаступление. По первоначальным планам Силы обороны Украины должны были прорвать российскую оборону и в течение нескольких месяцев выйти к побережью Азовского моря и тем самым перерезать России сухопутное сообщение с оккупированным Крымом. Впрочем, запланированное наступление не удалось, ограничившись небольшим локальным освобожденем территории. Запоздалые поставки военной техники со стороны союзников оттянули начало наступления к июню, что дало россиянам достаточно времени для подготовки обороны. Обширные минные поля и российское господство в воздухе и нехватка техники сделали невозможным прорыв, и после значительных потерь в течение первых месяцев контрнаступления украинские войска перешли к стратегии войны на истощение, пишет Википедия.

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