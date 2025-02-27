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Враг заходит с западного направления: в ВСУ предупредили о новой тактике РФ

Алексей Тесля
27 февраля 2025, 16:25
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РФ пытается прорваться в Покровск с западного направления, однако попытки терпят неудачу.
Покровск, атаки, ВСУ
Россияне штурмуют Покровск / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное:

  • Наблюдается определенная тенденция истощения россиян
  • Враг пытается прорваться в Покровск с западного направления

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о ситуации вокруг Покровска Донецкой области.

Оккупанты РФ пытаются прорваться в Покровск с западного направления, однако их попытки терпят неудачу, рассказал он в эфире "Радио Свобода".

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Украинский офицер при этом отмечает эффективную работу операторов дронов ВСУ, которые обеспечили надежную защиту города.

Он обратил внимание на то, что несмотря на наличие у россиян мощной группировки на Новопавловском направлении, которая могла бы усилить атаки, им не удалось достичь значительного успеха.

"Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что украинцы имеют какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание... Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно", - добавил Трегубов.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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