Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

Кратко:
- Оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении
- Враг пытается прорвать оборону ВСУ и захватить 3 населенных пункта
Российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении. Захватчики проводят интенсивное наступление, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.
В украинской армии приняли ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, провели перегруппировку войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, что в связи с активизацией действий российских захватчиков он отработал в бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении.
"На командных пунктах заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад относительно ведения боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - отметил Сырский.
Он отметил, что замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области.
"Впрочем потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага", - подчеркнул Сырский.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, река Оскол переходит в тыл к оккупантам - на Харьковщине РФ готовит новый прорыв. Враг постоянно атакует и проводит штурмовые действия на Купянском направлении.
В DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области. Сообщается, что противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке.
Напомним, КНДР направила тысячи своих дополнительных военных в РФ. Переброска северокорейских войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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