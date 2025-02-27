Армия РФ наступает, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении - Сырский

Оккупанты активизировали наступление и пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы захватить несколько населенных пунктов - Сырский рассказал подробности.

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Армия РФ пошла в наступление, чтобы захватить 3 населенных пункта на одном направлении, отмечает Сырский/ коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Facebook Александр Сырский

Кратко:

Оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении

Враг пытается прорвать оборону ВСУ и захватить 3 населенных пункта

Российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении. Захватчики проводят интенсивное наступление, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.

В украинской армии приняли ряд мер для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений, провели перегруппировку войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Он отметил, что в связи с активизацией действий российских захватчиков он отработал в бригадах, которые ведут оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении.

"На командных пунктах заслушал командующего оперативной-тактической группировки "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад относительно ведения боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов. Отдал все необходимые распоряжения по их решению", - отметил Сырский.

Он отметил, что замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно - выйти на административные границы Донецкой области.

"Впрочем потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага", - подчеркнул Сырский.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, река Оскол переходит в тыл к оккупантам - на Харьковщине РФ готовит новый прорыв. Враг постоянно атакует и проводит штурмовые действия на Купянском направлении.

В DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области. Сообщается, что противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке.

Напомним, КНДР направила тысячи своих дополнительных военных в РФ. Переброска северокорейских войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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