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У Трампа сделали заявление об Украине и раскрыли детали переговоров с Россией

Андрей Ганчук
27 февраля 2025, 08:27обновлено 27 февраля, 09:42
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Вашингтон пытается выяснить планы России относительно войны с Украиной.
Рубио, Украина, Россия
В Саудовской Аравии США и Россия не вели переговоры по Украине - Рубио / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное из заявления Рубио:

  • В Саудовской Аравии США и РФ не говорили об Украине
  • США пытаются понять, стремится ли РФ к завершению войны
  • Восстановления отношений США и РФ без завершения войны не будет

Делегация Соединенных Штатов в рамках встречи с представителями агрессора России 18 февраля в Саудовской Аравии пыталась выяснить, настроена ли Москва на завершение войны против Украины. Без окончания войны Кремль не может рассчитывать на возобновление отношений с американцами. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Как сообщили в пресс-службе Госдепа, он рассказал о том, что в тот день переговоров по Украине не было.

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Американцы пытаются понять, каковы планы РФ: Кремль всерьез намерен остановить войну, или выдвигает максимальные требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".

"Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкими с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - говорит Рубио.

"Они не могут этого получить"

По его словам, американские представители четко дали понять делегатам из Москвы, что две стороны не могут сотрудничать, если не завершится война.

"Они (россияне, - ред.) не могут этого (сотрудничества, - ред.) получить, это не может произойти, пока не закончится война", - уточнил Рубио.

"Нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому"

Также дипломат добавил, что Соединенные Штаты пытаются выяснить, готова ли Москва к реальному окончанию войны.

"И это было нашей мыслью: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - подчеркнул Марко Рубио.

Встреча представителей США и РФ в Саудовской Аравии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 18 февраля представители США и России провели консультации в Саудовской Аравии. Встреча продлилась около 4,5 часов. Стороны обсудили возможность восстановления двусторонних отношений. По информации журналистов, говорили они и об Украине.

Украина не примет любые договоренности, достигнутые без участия Киева, сказал президент Владимир Зеленский, комментируя американо-российскую встречу в Эр-Рияде. Он предположил, что на этой встрече шли переговоры об Украине, но без Украины.

Представителей Киева на переговорах не было. По информации Bloomberg, принц Саудовской Аравии настаивал, чтобы на встрече были делегаты Украины, но Вашингтон и Москва выступили против.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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