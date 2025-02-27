Вторая отправка войск: КНДР послала тысячи своих военных в РФ

Переброска северокорейских войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами.

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Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию / Коллаж: Главред, фото: t.me/WarArchive_ua, ua.depositphotos.com

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Северная Корея отправила дополнительные войска в Курскую область России. Точное количество военного контингента остается неизвестным. Вероятно, речь идет о контингенте в от тысячи до трех тысяч человек.

Как пишет Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи, КНДР отправила дополнительные военные подразделения к местам боевых действий в Курской области России. В этом регионе армия РФ ведет бои с украинскими военными, которые совершили переход через границу в западной части России.

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Южнокорейское издание JoongAng со ссылкой на многочисленные источники сообщает, что в период с января по февраль 2025 года КНДР направила в Россию до трех тысяч военнослужащих.

Переброска войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами. Туда прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, которые ранее не участвовали в боях в Курской области.

"Есть наблюдения, что если Россия продолжит свою так называемую тактику "мясорубки", направляя большие силы для освобождения территории, оккупированной украинскими военными, вскоре может быть принято решение о развертывании третьих сил", - пишет издание.

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Как сообщал Главред, разведка Южной Кореи заявляла, что с середины января северокорейские военные, которые были развернуты для поддержки войны России против Украины, вероятно, не участвовали в боях на Курском направлении РФ.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что северокорейских военных могли вывести из Курской области лишь с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион.

Как писало издание The New York Times, северокорейские солдаты, которые принимали участие в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.

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