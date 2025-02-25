Россияне боятся службы на Курщине: партизаны Атеш заявили об огромных потерях

Командование России наплевательски относится к подчиненным и новоизбранным оккупантам.

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Оккупанты боятся попасть в Курскую область / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

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У России огромные потери на фронте в Курской области

Часть бойцов 810-й ОБрМП уже готовит "сюрпризы" для командования РФ

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово избегают отправки в Курскую область, где российские оккупационные войска несут огромные потери.

"Слухи о том, что шансов вернуться оттуда живыми практически нет, только усиливают панику среди личного состава", - отметили в партизанском движении "Атеш". видео дня

По данным партизан, некоторые из этих военных уже вступили в "Атеш" и передают ценную информацию, в частности относительно командования части, о котором военнослужащие отзываются крайне нелестно. Там говорят, что командование наплевательски относится к подчиненным, принуждает к штурмам и сеет страх перед саботажем среди своих же солдат.

"Детали раскрывать не будем, но значительная часть бойцов 810-й ОБрМП уже готовит "сюрпризы" для командования, которые они намерены преподнести в ближайшее время. Мы ждем новостей от наших друзей и настоятельно рекомендуем другим держаться подальше от своих командиров - скоро им будет не до вас", - добавили в партизанском движении.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вперед на украинском участке фронта в Курской области на фоне боевых действий.

Стало известно, что ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области до 5 км вглубь. Украинские войска начали новую серию механизированных штурмов размером в батальон в Курской области и продвинулись до пяти километров за российскими линиями.

В Курской области ликвидировали российского вице-губернатора. Стало известно, что в зоне боевых действий в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края РФ Сергей Ефремов. Он возглавлял отряд "Тигр", который воюет против Украины.

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