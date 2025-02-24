Звезда Женского Квартала признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ

Кратко:
- Владимир Шумко освобожден от призыва по состоянию здоровья
- Подробности он раскрыл в интервью Демину
Украинский актер, юморист и шоумен Владимир Шумко вносит свой вклад в победу над агрессором - во время концертов собирает средства на нужды ВСУ. От мобилизации он официально освобожден. На законных основаниях 37-летний артист может покидать пределы страны даже во время военного положения.
Об этом Шумко рассказал в интервью Славе Демину. Владимир еще в детстве получил инвалидность - он не видит на левый глаз, из-за чего в детстве над мальчиком нередко издевались сверстники.
"У меня инвалидность с детства и до конца жизни. Я бы сейчас хотел встретить тех людей, которые меня булили в школе, потому что теперь, из-за этого глаза, я могу легально выезжать за границу. Я навещал родителей, ездил к друзьям. У меня инвалидность третьей группы. Должна была бы быть вторая в соответствии с моим состоянием, но мне когда-то говорили, что для этого нужно было дать "на лапу", - рассказал Владимир Шумко.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про планы Владимира Дантеса на новый брак. Украинский певец признался, готов ли он снова жениться после развода с Надей Дорофеевой.
Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык - уже месяц украинской певице приписывают роман с бывшим мужем Ани Лорак.
Читайте также:
- Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском
- Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила
- "Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос
Что такое Женский Квартал?
Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред