Звезда Женского Квартала признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ

Владимир Шумко рассказал, что в детстве его булили за его порок.

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Владимир Шумко новости - комик рассказал про освобождение от призыва / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vovashumko

Кратко:

Владимир Шумко освобожден от призыва по состоянию здоровья

Подробности он раскрыл в интервью Демину

Украинский актер, юморист и шоумен Владимир Шумко вносит свой вклад в победу над агрессором - во время концертов собирает средства на нужды ВСУ. От мобилизации он официально освобожден. На законных основаниях 37-летний артист может покидать пределы страны даже во время военного положения.

Об этом Шумко рассказал в интервью Славе Демину. Владимир еще в детстве получил инвалидность - он не видит на левый глаз, из-за чего в детстве над мальчиком нередко издевались сверстники.

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"У меня инвалидность с детства и до конца жизни. Я бы сейчас хотел встретить тех людей, которые меня булили в школе, потому что теперь, из-за этого глаза, я могу легально выезжать за границу. Я навещал родителей, ездил к друзьям. У меня инвалидность третьей группы. Должна была бы быть вторая в соответствии с моим состоянием, но мне когда-то говорили, что для этого нужно было дать "на лапу", - рассказал Владимир Шумко.

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