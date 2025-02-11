Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию

Вторжение ВСУ помешало российским войскам начать новые атаки в Сумской и Харьковской областях с территории России.

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Какая ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Коротко о главном:

Войска РФ продвинулись вперед на Курщине

Украинские войска проводят наступательные операции у границы

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вперед на украинском участке фронта в Курской области на фоне боевых действий, продолжавшихся в этом районе 10 февраля.

"Бои продолжались к северо-западу от Суджи возле Погребков и Викторовки, к западу от Суджи возле Свердликово и к юго-востоку от Суджи возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Российские источники утверждали, что украинские войска наступали в направлении Уланок", - говорится в отчете ISW. видео дня

Аналитики ISW также оценили российское продвижение и отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западным окраинам Свердликово. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что 10 февраля украинские войска снова вошли в Свердликово.

Что известно о городе Суджа / Инфографика: Главред

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из Фанасеевки и продвинулись вперед возле Черкасской Конопельки и в пределах Погребков. Однако, ISW не видела подтверждения этих заявлений.

Аналитики также напомнили заявление Владимира Зеленского о том, что 7 февраля, вторжение украинских войск в Курскую область заставило российское военное командование перебросить силы с юга Украины в Курскую область. Также это помешало российским войскам начать запланированное ими наступление на город Запорожье.

Зеленский также заявил, что вторжение помешало российским войскам начать новые атаки в Сумской и Харьковской областях с территории России.

Какова ситуация в Курской области / карта: ISW

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область помешало российским войскам совершать рейды вдоль украинско-российской международной границы.

Демченко отметил, что обстрелы со стороны России районов, где украинские войска проводят наступательные операции у границы, уменьшились, поскольку российские войска не могут активно использовать артиллерию.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Стало известно, что украинские подразделения закрепились на юго-востоке от Суджи и осуществили механизированные атаки вблизи населенных пунктов Русская Конопелька и Фанасеевка.

В ВСУ рассказали, как враг изменил тактику на Курском направлении. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные. Украинские военные сдержали атаку оккупантов и нанесли им потери в количестве роты.

Аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области. Украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, который расположен в Суджанском районе Курской области РФ. В то же время российские войска также имеют определенные тактические успехи на фронте.

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