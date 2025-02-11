Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию

Юлия Закрепа
11 февраля 2025, 09:30обновлено 11 февраля, 10:13
143
Вторжение ВСУ помешало российским войскам начать новые атаки в Сумской и Харьковской областях с территории России.
Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию
Какая ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Коротко о главном:

  • Войска РФ продвинулись вперед на Курщине
  • Украинские войска проводят наступательные операции у границы

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вперед на украинском участке фронта в Курской области на фоне боевых действий, продолжавшихся в этом районе 10 февраля.

"Бои продолжались к северо-западу от Суджи возле Погребков и Викторовки, к западу от Суджи возле Свердликово и к юго-востоку от Суджи возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Российские источники утверждали, что украинские войска наступали в направлении Уланок", - говорится в отчете ISW.

видео дня

Аналитики ISW также оценили российское продвижение и отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западным окраинам Свердликово. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что 10 февраля украинские войска снова вошли в Свердликово.

Суджа - что известно о городе
Что известно о городе Суджа / Инфографика: Главред

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из Фанасеевки и продвинулись вперед возле Черкасской Конопельки и в пределах Погребков. Однако, ISW не видела подтверждения этих заявлений.

Аналитики также напомнили заявление Владимира Зеленского о том, что 7 февраля, вторжение украинских войск в Курскую область заставило российское военное командование перебросить силы с юга Украины в Курскую область. Также это помешало российским войскам начать запланированное ими наступление на город Запорожье.

Зеленский также заявил, что вторжение помешало российским войскам начать новые атаки в Сумской и Харьковской областях с территории России.

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию
Какова ситуация в Курской области / карта: ISW

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область помешало российским войскам совершать рейды вдоль украинско-российской международной границы.

Демченко отметил, что обстрелы со стороны России районов, где украинские войска проводят наступательные операции у границы, уменьшились, поскольку российские войска не могут активно использовать артиллерию.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Стало известно, что украинские подразделения закрепились на юго-востоке от Суджи и осуществили механизированные атаки вблизи населенных пунктов Русская Конопелька и Фанасеевка.

В ВСУ рассказали, как враг изменил тактику на Курском направлении. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные. Украинские военные сдержали атаку оккупантов и нанесли им потери в количестве роты.

Аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области. Украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, который расположен в Суджанском районе Курской области РФ. В то же время российские войска также имеют определенные тактические успехи на фронте.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ Бои в Курской области Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

10:48Украина
Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

10:17Синоптик
Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

09:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером

6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером

Последние новости

10:55

В Грузии судили певицу Нино Катамадзе: что случилось

10:54

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

10:50

Атака РФ на Киевскую область: поврежден детсад и две школы

10:48

Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

10:40

РФ готовит массированную атаку: Жданов оценил, когда ждать удара и сколько ракет

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в УкраинеВ Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине
10:23

"Она пациент сложный": невестка предательницы Королевой борется за здоровье

10:17

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

09:55

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

09:30

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию

Реклама
09:25

"Я страдала": что с собой делала Татьяна Овсиенко и как она сейчас выглядит

09:15

Передача США редкоземельных металлов на $500 млрд: Трамп заявил о согласии УкраиныВидео

09:13

Отключение света в Украине — графики на 11 февраля (обновляется)

09:04

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

В РФ дали "зеленый свет" на применение пыток для военнопленных ВСУ - СМИ

08:12

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

08:12

РФ ударила ракетами по Полтавщине: без газа остались 9 населенных пунктов

08:10

Когда ждать стабилизации фронта?мнение

07:37

Было минимум 11 взрывов: дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской областиВидео

07:20

В Украине экстренно отключают свет из-за ракетной атаки РФ

07:00

РФ атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Реклама
06:10

Путин упустил свой шанс?мнение

05:55

Гороскоп на завтра 12 февраля: Стрельцам - большая удача, Водолеям - подарок

05:05

Введение войск НАТО в Украину: Тука раскрыл единственный сценарийВидео

04:35

"Каблуки" или "підбори" - как правильно: какой ошибки стоит избегатьВидео

03:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине бушует затяжная магнитная буря

03:45

Как отличить качественный мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает

03:00

IQ-задача: найдите три отличия между картинками Санта Клауса за 11 секунд

02:37

Ненавидят больше всего: названо лучшее средство от крыс и мышей

02:15

Это неизбежно: Тука сказал, выстоит ли ПокровскВидео

01:30

Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от УкраиныВидео

01:06

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

00:19

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:04

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФВидео

10 февраля, понедельник
23:25

ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении - аналитик DeepState

23:05

Кума Потапа Катя Осадчая подколола его за интервью с Дудем

22:58

Алина Гросу загремела в больницу - что случилось

22:42

Для чего японцы ставят дощечки возле колес авто: водители будут удивлены

22:24

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

22:22

Администрация Трампа остановила мирный план по Украине: The Telegraph называет причину

22:09

В США готовят закон о ленд-лизе для передачи Украине "победного оружия": что известно

Реклама
22:04

Россиян ждут сюрпризы от ВСУ: известно, возможен ли новый прорыв границы РФВидео

22:00

"Приближение реального мира": Зеленский анонсировал начало важных переговоров

21:59

Мобилизация по-новому и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Шанс начать что-то новое": Настя Каменских сделала громкое заявление

21:44

Чем полезны кешью: как часто орехи надо есть

21:29

Евровидение-2025: Украина выбыла из пятерки потенциальных победителей

21:08

Индексация пенсий в Украине: известно, как вырастут выплаты

21:05

Как быстро прочистить слив без вантуза и химии: сантехник раскрыл секрет

20:51

Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям

20:39

Путин может остановить войну против Украины: названо важное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять