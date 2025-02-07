Над Запорожьем ВСУ сбили КАБ: применили экспериментальное оружие

Главное из материала:
- ВСУ поразили авиабомбу над Запорожьем
- Против бомбы РФ применили экспериментальное оружие
В Воздушных силах Вооруженных силах Украины подтвердили сбитие КАБа в Запорожье.
"Это уже не первый случай сбития такого средства авиационного поражения", - сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для РБК-Украина.видео дня
Он отметил, что управляемые авиационные бомбы бывают разных типов, с разной боевой частью. Россияне применяют их с самолетов тактической авиации, не заходя в зону поражения нашей ПВО - то есть они запускают эти бомбы с дистанции.
Однако Воздушные силы применяют различные методы противодействия тактической авиации, применяющей КАБы. Также заявили об использовании экспериментального оружия.
"Для противодействия этой угрозе нужен комплексный подход - как использование средств наземного ПВО, так и авиационной компоненты, чтобы как можно дальше отгонять носителей этих КАБов", - рассказал он.
Однако в Воздушных силах не уточнили, каким образом удалось поразить авиабомбу, которая вчера была сбита над Запорожьем.
Атака России по Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 7 февраля от воздушной атаки РФ пострадали три области. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 09:00 известно, что был сбит 81 ударный дрон и беспилотники других типов в 13 украинских областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян.
РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов по семи областям. В целом радиотехническими войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 165 воздушных целей противника. Значительная часть ракет из-за активного противодействия Сил обороны не достигла своих целей.
5 февраля Россия запустила дроны-камикадзе по Киеву. Стало известно, что в Киеве после объявления тревоги раздались взрывы. Перед этим зафиксировали движение вражеских ударных дронов в направлении столицы, а жителей предупредили о возможной работе сил ПВО.
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