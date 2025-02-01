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Взрывы гремели в семи областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов

Алексей Тесля
1 февраля 2025, 16:58
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Значительная часть ракет из-за активного противодействия Сил обороны не достигла своих целей, рассказали в ВС.
Взрывы гремели в семи областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов
РФ ударила ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важно:

  • Обнаружено и осуществлено сопровождение 165 воздушных целей РФ
  • Было сбито 56 ударных БпЛА Shahed

Украинские защитники сбили в ночь на субботу 56 ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов других типов.

"По предварительным данным было сбито 56 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов, еще 61 БпЛА не достиг цели (локационно потерян)", - говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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В целом радиотехническими войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 165 воздушных целей противника: 123 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов различных типов, а также 42 баллистических, крылатых и управляемых авиационных ракет типов Искандер-К, Искандер/KN-23, Х-22/32, Х-101/Х-55, Х-59/Х-69 и Х-31П.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

"Значительная часть ракет из-за активного противодействия Сил обороны не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", - заявили в Воздушных силах.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

"Попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве, обстрел "баллистикой" исторического центра Одессы является очередным свидетельством варварства и терроризма российского руководства. Также в ночь на 1 февраля противник атаковал украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях", - подчеркивается в сообщении.

Screenshot
/ Командование Воздушных сил

Ранее сообщалось о том, что Россия ударила ракетами по Полтаве. Как рассказали в ГСЧС, в результате удара разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Позднее президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине. Президент Украины выразил соболезнования родным и близким.

Как сообщал Главред, 1 февраля Украина оказалась под атакой ракет и дронов. В Харьковской и Полтавской областях раздавались взрывы, есть попадания.

Больше новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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