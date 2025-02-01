Россия унесла жизни 6 человек: Зеленский остро отреагировал на атаку по Украине

Зеленский прокомментировал атаки России на Полтаву, Запорожье и другие регионы.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-unesla-zhizni-6-chelovek-zelenskiy-ostro-otreagiroval-na-ataku-po-ukraine-10635773.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на вражеский удар / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, фото: president.gov.ua

Коротко со слов Зеленского:

В Полтаве в результате атаки погибли три человека, в Харькове - один, в Сумской области - двое

Повреждения есть в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях

Сегодня, 1 января Россия осуществила атаку против городов Украины, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный обстрел Украины в Telegram.

"В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - заявил президент. видео дня

Кроме этого, зафиксированы повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

"По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области", - сказал Зеленский.

Зеленский отреагировал на атаку РФ / фото: тг-канал Главред

Кроме этого, президент Украины выразил соболезнования родным и близким.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал Зеленский.

Удар по Украине 1 февраля - что известно

Как сообщал Главред, 1 февраля в Украине из-за угрозы ракетных ударов объявили масштабную воздушную тревогу. Страна оказалась под атакой ракет и дронов.

Оказалось, что Россия ударила по Полтаве. Как рассказали в ГСЧС, в результате удара разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Кроме этого, врагом была осуществлена атака на Запорожье. Вражескими дронами были повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, культурное заведение, автомойка, гаражи и автомобили.

Больше важных новостей:

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред