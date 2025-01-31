Россияне снова заняли Новомлынск в Купянском районе – DeepState

Оккупанты укрепляют свои позиции и размещают средства поражения.

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Россияне укрепляются в занятом Новомлинске / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, DeepState

Главное из анализа DeepState:

Оккупанты вернули контроль над Новомлинском

Российские войска наращивают пехоту и средства поражения

Российские войска снова захватили поселок Новомлинск, который находится в Купянском районе Харьковской области, по данным мониторингового проекта DeepState.

В декабре Силы обороны Украины нанесли удар по позициям оккупантов в этом населенном пункте, ликвидировав организованный плацдарм врага. После этого основное внимание ВСУ было сосредоточено на боях в районе Масютовки, где российские войска продолжают постепенное продвижение к Двуречной.

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Аналитики отмечают, что возвращение оккупантов в Новомлинск не является новым российским прорывом, ведь поселок был занят еще несколько недель назад.

"Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение. Мы неоднократно обращали внимание на проблему на данном участке, которая образовалась еще в начале и стала следствием продвижений врага, а сегодня она прогрессирует", - отмечали аналитики.

Украинские военные продолжают держать оборону в регионе, не позволяя противнику продвинуться глубже.

"Чем дальше тем более труднее будет ликвидировать этот плацдарм, ведь теперь (оккупанты - ред.) учитывают предыдущие ошибки. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной", - отмечают аналитики проекта.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Главред со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщал, что РФ расширила важный плацдарм на Харьковщине. Российские войска расширяют присутствие у реки Оскол.

Также стало известно, что враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении. Таким образом он усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационных мероприятий.

Кроме этого, под Купянском РФ пытается прорвать оборону ВСУ. Агрессор осуществляет минимум по 2-3 штурмовых действия в сутки.

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Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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