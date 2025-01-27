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Тучи над Харьковщиной сгущаются: РФ расширила важный плацдарм - разведка

Даяна Швец
27 января 2025, 14:12
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Россия продолжает наступление на Харьковщине с целью выдавливания сил Украины с плацдарма.
ВГУ, Оскол
Ситуация в районе плацдарма Харьковщины / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

О чем речь:

  • Российские войска расширяют плацдарм у реки Оскол
  • Россия пытается усилить давление на Купянск

Британская разведка 27 января обнародовала анализ боевых действий в Харьковской области и намерений российских оккупационных войск. Соответствующий отчет был опубликован в соцсети X (Twitter) Министерства обороны Великобритании.

Согласно данным, российские войска постепенно расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Оскол. Он был создан еще в конце ноября 2024 года, и с тех пор оккупанты достигли определенных тактических успехов в этом районе.

видео дня

Сейчас основной фокус России сосредоточен на поселке Двуречная, где продолжаются интенсивные бои между украинскими и российскими войсками.

Кроме того, боевые действия идут за село Западное, расположенное в 4 км к западу от реки Оскол.

река Оскол
река Оскол / Инфографика - Главред

Разведка также сообщает, что Россия, скорее всего, пытается усилить давление на логистические маршруты города Купянск, который расположен примерно в 12 км к югу от плацдарма.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Главред напоминает, не так давно сообщалось, что оккупантам дали "фас" перейти Оскол. Враг хочет захватить плацдарм на левобережье реки, однако ВСУ дают бой.

Третья штурмовая дала бой врагу на Харьковщине и подарила агрессорам "теплый прием". В результате ударов ВСУ, РФ отступила на Харьковщине.

В то же время под Купянском РФ пытается прорвать оборону ВСУ. Противник пытается вклиниться в боевые порядки воинов Украины, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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