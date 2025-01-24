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Кремль вынужден будет вступить в переговоры: эксперт назвал условие

Даяна Швец
24 января 2025, 15:25
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Многое зависит от внешних факторов и внутренней ситуации в России.
Кремль вынужден будет вступить в переговоры: эксперт назвал условие
Эксперт назвал, как принудить РФ к переговорам / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Что сказал Кулик:

  • Путин пойдет на уступки, если столкнется с эмбарго, снижением цен на нефть и кризисными явлениями для армии
  • Если администрация Трампа проявит инициативу, Кремль будет вынужден вступить в переговоры
  • Россия будет брать на себя серьезные обязательства, когда почувствует собственную слабость

Накануне в Кремле прокомментировали тезисы Трампа относительно переговоров. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не увидела "ничего нового" в словах президента Соединенных Штатов. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду ответил, каким образом может ответить Россия.

По мнению эксперта, все зависит от того, насколько Россия способна дальше вести боевые действия.

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"Если она столкнется с настоящим эмбарго, снижением цен на нефть и кризисными явлениями, которые скажутся на ее возможностях производить военную технику и финансировать войну, она может пойти на ситуативные уступки. Это может проявляться в затягивании переговоров, применении обманных маневров или снижении интенсивности боевых действий", - заявил Кулик.

В то же время, если проанализировать другую сторону ситуации, становится понятно, что Россия не прекратит боевые действия, если почувствует, что имеет достаточный запас прочности. Кремль продолжит демонстрировать якобы готовность к переговорам, однако такие действия могут оказаться обычной имитацией. Практического результата они не будут иметь.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

"Не думаю, что Россия будет полностью игнорировать переговорный процесс или откажется принимать в нем участие. Возможно, сначала она будет избегать этого, но если администрация Трампа проявит инициативу, Кремль будет вынужден вступить в переговоры. Однако это не означает, что Россия будет брать на себя какие-то серьезные обязательства или реально выполнять их. Это произойдет только тогда, когда она почувствует собственную слабость", - говорит эксперт.

Виталий Кулик выдвигает утверждение, что у Путина какого-то временного лага нет.

Версии экспертов разнятся: пока одни говорят о полугоде, другие - о годе или нескольких месяцах, в зависимости от того, покажет ли Трамп способность влиять на ситуацию.

"Последние переговоры Трампа и Рубио показывают, что США активизировались в этом направлении. И это не будет иметь ничего хорошего для России, потому что Штаты стремятся создать общую линию поведения со странами-экспортерами нефти. Показательно и то, что саудовцы не приехали на саммит БРИКС. Так что многое зависит от внешних факторов и внутренней ситуации в России", - резюмировал Кулик.

Переговоры Трампа и Путина - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона, заявил пресс-секретарь Песков.

Кроме этого, болтливый глава Кремля прокомментировал заявления об ультиматуме Трампа. Песков не согласился с заявлением Трампа о "вспомогательной" роли Советского Союза во Второй мировой войне, но сказал, что Москву, мол, такая позиция Трампа не удивила.

В то же время, по версии издания WSJ, ультиматум Трампа не впечатлил Путина. Более того, журналисты выдвинули мнение, что он может сыграть на руку Кремлю.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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