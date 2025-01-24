Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю - WSJ

Кремль, вероятно, склонен рассматривать заявление Трампа как позерство перед переговорами и все еще ждет более существенной инициативы от Вашингтона.

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Как в РФ отреагировали на ультиматум Трампа / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Главные тезисы:

Трамп угрожает РФ новыми жесткими санкциями

В Кремле слова президента США считают пустыми

В Москве считают, что могут выдержать еще один год войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не впечатлили Кремль.

Как пишет издание The Wall Street Journal, у ближайшего окружения диктатора Путина есть основания считать угрозу Трампа пустой.

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В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в угрозах президента США ввести новые санкции против России.

"Мы не видим здесь каких-то особо новых элементов. Ему [Трампу] нравятся эти методы, по крайней мере, нравились во время его первого президентства", - сказал Песков журналистам 23 января.

Журналисты напоминают, что Россия уже находится под международным санкционным давлением и имеет ограниченный объем торговли с США.

"Хотя война истощила ресурсы и рабочую силу страны, Кремль считает, что успешно противостоял санкциям и что Москва способна выдержать как минимум еще один год конфликта", - говорится в статье.

По оценкам аналитиков, такие угрозы могут сыграть на руку Москве, предоставляя Владимиру Путину возможность использовать любое прекращение огня для закрепления своих территориальных достижений и восстановления военных ресурсов.

Скорее, Кремль склонен рассматривать заявление Трампа о Truth Social как позерство перед любыми переговорами, а не как часть самих переговоров, и все еще ждет более существенной инициативы от Вашингтона.

"Мы остаемся открытыми для диалога. Президент Путин неоднократно говорил об этом", — сказал Песков.

WSJ пишет, что некоторые российские официальные лица выразили осторожный оптимизм после победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Аналитики говорят, что Путин склонился к саммиту с Трампом, на котором два лидера могли бы обсудить урегулирование, приемлемое для Москвы, отстранив украинское руководство, которое он отверг как нелегитимное.

Тем временем Киев признал, что возвращение всех территорий, потерянных Россией во время войны, является нереалистичной целью, но он просит гарантий безопасности, которые сделают невозможным для России перегруппировку сил после прекращения огня и повторное нападение. Россия заявила, что Украина должна принять во внимание "новые территориальные реалии", по сути навсегда уступив земли, которые она потеряла в бою.

Аналитики говорят, что в более широком контексте многолетних публичных перепалок между официальными лицами в США, Украине и России Путин, скорее всего, воспримет последнее предупреждение Трампа как не более чем уловку нового президента США, чтобы укрепить свою базу и продемонстрировать жесткую позицию, которую он обещал в отношении противников США, отмечают журналисты.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"США введут самые сильные санкции и тарифы против рф, если она не согласится завершить войну быстро", - подчеркнул американский президент.

Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Как сообщал Главред, во время выступления в Давосе Трамп заявил, что США достигнут договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной, над мирным соглашением уже работают. По его словам, снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.

Отметим также, что риторика Дональда Трампа в отношении России стала жестче после его инаугурации. Президент заявил, что Путин "разрушает Россию" и не может быть доволен результатами войны.

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