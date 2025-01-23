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Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

Андрей Ганчук
23 января 2025, 09:59
379
Позиция Трампа в отношении Кремля оказалась более жесткой, чем ожидалось ранее.
Трамп, Путин
У Трампа поняли, что Россия под определенным давлением, и пытаются этим воспользоваться - СМИ / Коллаж: Главред

Главное из материала CNN:

  • Позиция Трампа в отношении РФ оказалась более жесткой
  • Белый дом увидел возможность для давления на РФ
  • Украина услышала обнадеживающую риторику от Трампа

Риторика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении агрессора России оказалась более жесткой, чем была во время избирательной кампании. Белый дом осознает, что Кремль под давлением, и пытается воспользоваться такой ситуацией.

Путин "разрушает Россию"

В материале CNN говорится о том, что Трамп, хотя и не упомянул об Украине на своей инаугурации, но уже спустя несколько дней изложил свою позицию относительно войны. Причем его риторика стала заметно жестче. По словам Трампа, Путин "разрушает Россию", а вместо этого должен заключить мирное соглашение.

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Причем Трамп был крайне резким, когда говорил о нанесенном России войной экономическом ущербе.

"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию в России", - отметил новый хозяин Белого дома.

Также Трамп намекнул на очень большие потери россиян в войне против Украины.

"Он (Путин, - ред.) не может быть в восторге. У него дела обстоят не очень хорошо. Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", - сказал американский президент.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

В чем задумка Трампа с критикой РФ

Журналисты отмечают, что это были одни из самых критичных комментариев Трампа в адрес Путина.

"Белый дом осознает, что Россия может находиться под определенным давлением времени, и намерена использовать это в своих интересах", - пишет CNN.

И риторика Трампа меняется.

"Раньше, во время своей кампании за Белый дом, и Трамп, и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшего участия США в борьбе в Украине, часто предполагая, что Украина должна согласиться на перемирие с Россией, несмотря на потерю своих территорий. Заявление президента США о том, что он хочет встретиться с Путиным, свидетельствует о том, что Трамп считает, что его межличностное "искусство договариваться" может проложить дипломатический путь", – указано в материале.

Помощь Украине

Кроме того, примечательно, что, рассуждая о помощи Украине Трамп, в первую очередь, сосредоточился на необходимости увеличения расходов европейских стран НАТО на свою безопасность, а не на прекращении поддержки Киева. Это обнадеживающая для украинского государства риторика.

В частности, Трампа сказал журналистам, что европейцы должны выделять на оборону 5% своего ВВП – это вдвое больше, чем сейчас тратят многие страны.

По мнению американского президента, США финансируют помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем европейские государства.

"Это смешно. Потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан", - подчеркнул Дональд Трамп.

Мирные планы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп допустил усиление санкций США против России, если Владимир Путин не пойдет на переговоры с Украиной. Также Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любое время.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может состояться уже в скором времени, считает Андрей Ермак. По его словам, Киев готовится ознакомить новую администрацию США с ситуацией на фронте и поделиться своей стратегией мира и победы.

Войска США должны стать частью контингента миротворцев в Украине, сказал Владимир Зеленский. Также украинский гарант положительно отреагировал на планы Трампа расширить экспорт американских носителей, ведь это поможет надавать на Россию.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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