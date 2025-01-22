"Путин для него никто": Зеленский сделал ряд важных заявлений о Трампе

Президент Украины уверен в том, что США должны стать частью миротворческой миссии, развернутой на территории Украины.

https://glavred.info/politics/putin-dlya-nego-nikto-zelenskiy-sdelal-ryad-vazhnyh-zayavleniy-o-trampe-10633037.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявления насчет Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

О чем говорил Зеленский:

США должны стать частью миротворческой миссии в Украине

Гарантии безопасности должны быть достаточными для сдерживания РФ

Расширение экспорта энергоносителей из США может прижать Москву

Войска США должны стать частью миротворческой миссии, развернутой в Украине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский новому президенту США Дональду Трампу, сообщает Bloomberg.

Президент акцентировал внимание на том, что у европейских союзников недостаточно солдат для сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Зеленский недоволен заявлением о том, что сил Европы якобы будет достаточно.

видео дня

"Этого не может быть без Соединенных Штатов ... Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Президент убежден в том, что другое решение может привести к расколу внутри альянса НАТО.

Как сообщалось, Трамп в ближайшие дни планирует поговорить с Путиным. Зеленский уверен, что нельзя соглашаться на прекращение огня, ведь Путин использует это время для перевооружения и подготовке к новому наступлению в будущем.

Президенту Украины нравится обещание Трампа расширить экспорт энергоносителей из США. Это может помочь прижать Москву и продемонстрировать силу США.

"Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина ... Путин для него (Трампа - ред) никто", - сказал Зеленский.

В то же время Украина нуждается в гарантиях безопасности от США и Европы. Они должны быть достаточными для того, чтобы удержать Кремль от нового вторжения. При этом Зеленский хочет получить гарантии от Трампа еще до того, как начнется прямое взаимодействие с Путиным.

"Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров ... Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути", - отметил он.

Президент также прокомментировал желание США снизить призывной возраст в Украине. Зеленский против такого, ведь единственное что изменится, так это то, что "станет еще больше людей без оружия".

Связи Украины с новой командой Трампа - главные новости

Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

Впоследствии, как писал Главред, Зеленский отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года. В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине.

Накануне стало известно, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля в тот период, когда в Вашингтоне начнется "Украинская неделя".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред