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"Путин для него никто": Зеленский сделал ряд важных заявлений о Трампе

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2025, 18:35
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Президент Украины уверен в том, что США должны стать частью миротворческой миссии, развернутой на территории Украины.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сделал заявления насчет Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

О чем говорил Зеленский:

  • США должны стать частью миротворческой миссии в Украине
  • Гарантии безопасности должны быть достаточными для сдерживания РФ
  • Расширение экспорта энергоносителей из США может прижать Москву

Войска США должны стать частью миротворческой миссии, развернутой в Украине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский новому президенту США Дональду Трампу, сообщает Bloomberg.

Президент акцентировал внимание на том, что у европейских союзников недостаточно солдат для сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Зеленский недоволен заявлением о том, что сил Европы якобы будет достаточно.

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"Этого не может быть без Соединенных Штатов ... Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Президент убежден в том, что другое решение может привести к расколу внутри альянса НАТО.

Как сообщалось, Трамп в ближайшие дни планирует поговорить с Путиным. Зеленский уверен, что нельзя соглашаться на прекращение огня, ведь Путин использует это время для перевооружения и подготовке к новому наступлению в будущем.

Президенту Украины нравится обещание Трампа расширить экспорт энергоносителей из США. Это может помочь прижать Москву и продемонстрировать силу США.

"Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина ... Путин для него (Трампа - ред) никто", - сказал Зеленский.

В то же время Украина нуждается в гарантиях безопасности от США и Европы. Они должны быть достаточными для того, чтобы удержать Кремль от нового вторжения. При этом Зеленский хочет получить гарантии от Трампа еще до того, как начнется прямое взаимодействие с Путиным.

"Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и честно говоря, я хочу иметь понимание до переговоров ... Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути", - отметил он.

Президент также прокомментировал желание США снизить призывной возраст в Украине. Зеленский против такого, ведь единственное что изменится, так это то, что "станет еще больше людей без оружия".

Связи Украины с новой командой Трампа - главные новости

Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира.

Впоследствии, как писал Главред, Зеленский отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года. В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине.

Накануне стало известно, что команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля в тот период, когда в Вашингтоне начнется "Украинская неделя".

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