'Возможности для достижения мира': Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

О чем сказал Зеленский:
- Зеленский поздравил Трампа со вступлением в должность США
- Политика Трампа может помочь в достижении длительного мира
Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира. Об этом он написал на платформе X (Twitter).
"Поздравляю Президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го Президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы", - отметил Зеленский.видео дня
Президент отметил, что решимость Трампа и объявленная им политика "Мир через силу" создают возможности для укрепления американского лидерства и достижения справедливого и долговременного мира, который является приоритетом.
Зеленский подчеркнул, что нынешний век определяется прямо сейчас, и все демократии должны работать вместе, чтобы он стал эпохой успеха, а не поражения перед силами, которые стремятся их уничтожить.
"Желаем Вам успеха, Президент Трамп! Мы надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы сильнее, и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для мира и наших двух стран", - резюмировал президент Украины.
Политика Трампа относительно войны в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, не стоит связывать изменения на фронте с инаугурацией Дональда Трампа на посту президента США. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, даже при условии возможных переговоров бои на поле боя не прекратятся.
20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, начиная работу над вопросом завершения войны в Украине. Многие эксперты и аналитики предполагают, что республиканцу, скорее всего, не удастся окончательно остановить агрессию России, а его усилия сосредоточатся на установлении режима прекращения огня. В то же время политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Россию может ждать судьба Советского Союза, то есть распад.
Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион в свою очередь сомневается, что Дональду Трампу удастся способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной, по крайней мере, на приемлемых для Кремля условиях. По его мнению, "это было бы не мирное соглашение, к которому стремятся украинцы, а скорее капитуляция".
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"Мирный план" Дональда Трампа: "Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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