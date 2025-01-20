Аномальная теплота накрывает Украину: до каких градусов повысится температура

Погода в Одессе и Николаеве будет одной из самых теплых. Синоптики сообщают, что осадков там не будет.

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Прогноз погоды в Украине 21 января / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 21 января

Где температура воздуха повысится до +9 градусов

Где объявили ІІІ уровень опасности

Погода в Украине 21 января будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за оттепели объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине продолжается оттепель и придет настоящее тепло. Уже 21 января температура воздуха повысится до +9 градусов. Осадки в этот день будут маловероятны, но возможны туманы. В ближайшие дни морозов ждать не следует, потому что прогнозируется потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: ventusky

Погода 21 января

В Украине 21 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики не прогнозируют осадков. В западных и юго-западных областях будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 21 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до 0...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Погода 21 января в Киеве

В Киеве 21 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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