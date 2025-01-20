В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

Ночью во вторник температура воздуха местами еще будет опускаться до -4 градусов, а днем будут плюсовые температуры воздуха.

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Погода в Украине - в Украине резко ударит +9 градусов/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 21 января

В каких регионах нашего государства будет теплее всего

Погода в Украине в среду, 21 января, будет теплой. Морозы возможны лишь в ночь на вторник - местами ночная температура воздуха будет опускаться до -4 градусов.

Днем столбик термометра в разных регионах будет показывать от +1 до даже +9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Согласно прогнозу синоптика, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки в этот день маловероятны. В то же время она предупредила об утренних туманах.

"Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 мороза до 2 тепла, а в течение дня вторника ожидается +1...+4 градуса, на западе и юге Украины +3...+6 градусов, в Крыму до +9 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 21 января/ meteoprog

Погода в Украине 21 января/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 21 января

В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью температура воздуха будет на уровне около нуля, завтра днем +2...+4 градуса.

"Из ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Также ранее синоптик рассказал, когда в Украину "придет" аномальное потепление. В некоторых регионах Украины воздух прогреется до 11 градусов тепла.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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