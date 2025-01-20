В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 21 января
- В каких регионах нашего государства будет теплее всего
Погода в Украине в среду, 21 января, будет теплой. Морозы возможны лишь в ночь на вторник - местами ночная температура воздуха будет опускаться до -4 градусов.
Днем столбик термометра в разных регионах будет показывать от +1 до даже +9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Согласно прогнозу синоптика, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки в этот день маловероятны. В то же время она предупредила об утренних туманах.
"Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 мороза до 2 тепла, а в течение дня вторника ожидается +1...+4 градуса, на западе и юге Украины +3...+6 градусов, в Крыму до +9 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой", - рассказала Диденко.
Погода в Киеве 21 января
В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью температура воздуха будет на уровне около нуля, завтра днем +2...+4 градуса.
"Из ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал ранее Главред, в Украине потеплеет до +11 градусов - на Украину надвигаются изменения погоды. В части регионов на следующей неделе существенно потеплеет, в некоторых областях ожидаются мокрый снег и дождь.
Также ранее синоптик рассказал, когда в Украину "придет" аномальное потепление. В некоторых регионах Украины воздух прогреется до 11 градусов тепла.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд
- Где 3 различия между гольфистами: только гений найдет ответ за 33 секунды
- Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред