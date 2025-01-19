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Почти весна: синоптик рассказал, когда в Украину "придет" аномальное потепление

Марина Фурман
19 января 2025, 18:47
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В некоторых регионах Украины воздух прогреется до 11 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине с 20 по 26 января
  • Когда и в каких регионах потеплеет до +11

С 20 по 26 января температура воздуха в Украине будет близка к тем показателям, которые обычно характерны для марта или ноября. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Как рассказал Кибальчич, существенных осадков в течение недели с 20 по 26 января не ожидается, лишь изредка в Крыму и западных областях есть вероятность небольших дождей. Аномально высокая температура воздуха будет на юге и западе страны.

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Погода в Украине 20 января

В понедельник, 20 января, на территории Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -4...+1 °С, днем +2...+7 °С, в южной части, а также на Прикарпатье местами +8...+9 °С.

Погода в Украине 21 января

Во вторник, 21 января, день пройдет без осадков во всех уголках Украины. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

Погода в Украине 22 января

В среду, 22 января, погода будет облачной с прояснениями, без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится до -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, в Одесской области и в Крыму ожидается до +9 °С.

Погода в Украине 23 января

В четверг, 23 января, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит -2...+3 °С, в дневное +1...+6 °С.

Погода в Украине 24 января

В пятницу, 24 января, местами в Крыму, в Полесье и на Закарпатье возможны небольшие дожди, временами с мокрым снегом. В других регионах - без существенных осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, в Одесской области местами до +10 °С.

Погода в Украине 25 января

В субботу, 25 января, небольшой дождь возможен на западе и в Крыму. В остальных областях Украины день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, на юге +8...+11 °С.

Погода в Украине 26 января

В воскресенье, 26 января, в Украине прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +4...+9 °С, на юге и местами в западных областях +9...+11 °С.

Погода в Украине - последние новости

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал, погода в Украине уже в феврале удивит всех. По его словам, украинцев ждет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается дефицит осадков. Температура будет в пределах +5 - +10 градусов днем, ночью возможны заморозки.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно спокойной и без существенных осадков, но после выходных произойдет незначительное повышение температуры.

Как писал Главред со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича, Украина в ближайшие дни будет находиться под влиянием большого и малоподвижного антициклона, а также его выступления из западной Европы.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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