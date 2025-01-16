Украину атакует ранняя весна: названа дата резкого потепления

Погода в Украине в феврале будет теплой, рассказал Главреду синоптик Щедрин.

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Погода в Украине на февраль / pixabay

В этом материале вы узнаете:

Какой будет погода в феврале 2025 в Украине

Когда придет весна в Украину

Погода в Украине уже в феврале удивит всех. Как рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин, в Украине будет ранняя весна.

"Будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается дефицит осадков. Температура будет в пределах +5 - +10 градусов днем, ночью возможны заморозки", - говорит народный синоптик.

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По прогнозу Щедрина погода в феврале может напоминать январь.

"Февраль может быть похожим на январь. Температуры будут от 0 до +5 градусов днем, и ночью от 0 до -3. Это если не учитывать короткие периоды по 2-3 дня, особенно в южных регионах, где возможно кратковременное повышение температуры до +10 тепла. В феврале ожидается много осадков, но преимущественно в виде дождей", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что надвигается антициклон - синоптик рассказала, какой будет погода 16 января в Украине. До конца недели температура воздуха будет оставаться относительно теплой.

Как сообщал ранее Главред, в Украину идут морозы до -10 - синоптики назвали самые холодные дни. После постепенного повышения температуры в ближайшие дни в Украину вернется зима с морозами.

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Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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