Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

Эта магнитная буря началась еще 7 января.

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Магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда произойдет пик магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Как она влияет на человека

Украина находится под атакой сильной магнитной бури. Она в течение нескольких дней набирала обороты и внезапно начала усиливаться. Об этом сообщает meteoagent.

Эта магнитная буря началась еще 7 января. Тогда она была 5-балльной. Этот показатель в течение десяти дней колебался от 4 до 6, но последние два дня является одним из самых высоких.

видео дня

Мощность магнитной бури пойдет на спад только завтра, 18 января. Тогда буря станет 4-балльной, после чего опустится до 3-х баллов, а затем - до минимума.

Новая магнитная буря атакует страну 1 февраля. Она ударит сразу с 4-балльной мощностью. Следующий день она будет 3-балльной, после чего снизится до минимума.

Магнитная буря / фото: meteoagent

Стоит добавить, что по данным meteoprog, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С.

Ожидается, что в пятницу, 17 января, геомагнитное поле будет тихим до неспокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М лишь 35%, а вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%. Отмечается, что сейчас на Солнце замечено 53 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать такие негативные симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце;

слабость и сонливость;

боль в спине и суставах;

повышенное давление;

обострение хронических заболеваний.

Магнитная буря / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее. Стоит отказаться от:

жирной, жареной, острой и мучной пищи;

кофе и алкоголя;

сигарет.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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