Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

Что узнаете:
- Как магнитная буря влияет на человека
- Когда будет пик следующей магнитной бури
- Когда закончится магнитная буря
Украину "трусит" невероятно сильная и затяжная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря накрыла страну еще 31 декабря сразу с 5-балльной мощностью. Уже на следующий день её мощность внезапно усилилась почти до 8-ми баллов. 2-3 января буря стала немного слабее и остановилась на отметке 5 баллов. Однако на следующий день она вновь усилилась. 4 января магнитная буря стала 6-балльной, а 5 января - 7-балльной.
6-8 января буря стала 5-балльной. После этого два дня она продержалась на уровне 4-х баллов. Ожидается, что 3 января буря опустится до трех баллов. Однако расслабляться еще рано, ведь на следующий день она вновь усилится до 4-х баллов.
По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 11 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 44 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
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