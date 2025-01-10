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В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды

Мария Тупик
10 января 2025, 17:03
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Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок рассказала о похолодании в Украине и морозах.
Погода в Украине - прогноз
Синоптик Диана Кривобок рассказала о похолодании в Украине / Коллаж Главред

Погода в Украине в январе 2025 года удивила значительным потеплением. Сначала весенняя погода без осадков, а потом и типичная зима со снегом накрыла Украину. Какой будет погода до конца января, ждать ли значительных морозов и снегопадов в Украине, в интервью Главреду рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок.

Диана, когда ждать морозов в Украине и какими они могут быть?

Уже этой ночью ожидается определенное снижение температуры воздуха. Изменится температура и днем. Сильных морозов пока не будет, но стоит ожидать температуру ниже 0. Циклон, который повлиял на нашу территорию на этой неделе, принес теплый воздух. Сейчас в циклоне образовался холодный атмосферный фронт и он будет влиять на погоду в Украине в ближайшие дни. Благодаря этому у нас будет больше осадков и снижение температуры.

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Какой погоды ожидать в эти выходные 11-12 января в Украине?

Новый атмосферный фронт будет двигаться с запада Украины на восток. Этот фронт уже встретили западные области, дальше он постепенно захватит и остальную территорию страны. Завтра, 11 января в западных областях будет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит от 4 мороза до +1 тепла.

На высокогорье Карпат и в самих Карпатах будет от -3 до -8 градусов мороза.

Ночью в выходные дни на севере и в центре, а также в Одесской и Николаевской областях, будут осадки. Следует ожидать умеренный снег и дождь. Днем жители этих регионов осадков не увидят. Температура ночью и днем будет достигать от -2 мороза до +2 тепла.

На остальной территории Украины ночью осадков не будет. Днем ожидаются небольшие осадки.

Осадки будут преимущественно в виде дождя, ведь температура воздуха в южной части Украины будет выше нуля градусов. Ночью ожидается +1 +6 тепла, днем от +5 до +10 градусов. Поэтому на юге, и даже в юго-восточных областях, не следует ожидать снега.

Поделитесь, пожалуйста, прогнозом погоды на следующую неделю в Украине с 13 по 19 января.

С понедельника, 13 января, почти во всех регионах Украины - кроме юга - будет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха днем - от -2 мороза до +3 тепла.

Из-за значительного снижения температуры воздуха на дорогах страны ожидается местами гололедица, кроме юга и юго-востока.

С 14-15 января будет снижение температуры. Ночью температура воздуха 14 января в северных областях будет достигать от -3 до -8 мороза, а днем прогнозируется от 0 до -5 мороза.

В Карпатах температура воздуха будет от -10 до -15 мороза ночью, днем от -4 до -9 градусов.

погода
В Украину идет снег и мороз / depositphotos.com/ua

На следующей неделе на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления с запада. Над Европой простирается мощный антициклон, который также приведет к снижению температуры в нашей стране.

С 15 января ожидаем днем небольшой мокрый снег с дождем. На юге страны будет без осадков, ночью температура будет от 0 до -5 мороза, днем от -3 мороза до +3 тепла. На юге будет теплее - 0 +6 тепла.

В Карпатах мороз немного ослабнет, ведь будет больше облачности. Ночью от -5 до -10 мороза, днем от -1 до -6 мороза.

Вы сказали, что Украину ожидают осадки в виде мокрого снега с дождем. А когда нам следует ждать снегопадов?

Снежный покров будет небольшим. Конечно, больше всего снега будет в Карпатах, ведь там температура воздуха будет ниже, чем на остальной территории Украины. В северных областях областях также может наблюдаться незначительный снежный покров.

Все зависит от того, какой будет температура. Если она будет плюсовая, следует ждать преимущественно дождь. При таких погодных условиях снежный покров не образуется.

Какой, по вашему прогнозу, будет погода в Украине в конце января?

Говорить о погоде до конца января пока рано, потому что еще не было расчетов на февраль месяц. Погода может меняться.

Кто такая Диана Кривобок?

Диана Кривобок - украинский синоптик, работница украинского гидрометеорологического центра, осуществляющего метеорологические и гидрологические наблюдения на территории Украины.

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