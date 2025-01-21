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Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
21 января 2025, 01:38
48
Магнитная буря ворвалась в страну сразу после того, как предыдущий шторм пошел на спад.
магнитная буря
Страна под атакой мощной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря сразу после того, как закончился мощный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

16-17 января предыдущая магнитная буря достигла своего максимум и остановилась на отметке почти 7 баллов. 18 января мощность бури пошла на спад, однако на следующий день она ударила с новой силой.

видео дня

19-20 января магнитная буря достигла почти 6-ти баллов. Ожидается, что 21 января буря опустится до отметки 4 балла, а 22-го - до трех баллов.

Однако расслабляться еще рано. Как считают эксперты, 31 января начнется еще одна буря. Ожидается, что она ударит сразу с 4-балльной модщностью.

магнитная буря
Страна под атакой мощной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С. Сообщается, что 21 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 74 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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