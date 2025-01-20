Сразу несколько магнитных бурь будут трясти Землю: ученые сказали, когда ждать

Когда именно ожидаются магнитные бури на этой неделе и как минимизировать их влияние - рассказываем далее.

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Эксперты рассказали, когда ждать магнитных бурь / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

Когда ждать магнитных бурь

Как подготовиться к воздействию Солнца

Магнитные бури - это природное явление, которое может влиять на самочувствие людей. Они нередко становятся причиной головной боли, усталости, перепадов настроения и других неприятных ощущений. По данным ведущих спутниковых систем NOAA, Meteoagent и международных метеорологических лабораторий, на этой неделе будут наблюдаться следующие изменения геомагнитной активности.

Когда следующая магнитная буря?

Ученые предупреждают, что в ближайшие дни ожидается несколько магнитных колебаний, которые могут иметь неблагоприятное влияние:

видео дня

Понедельник, 20 января - умеренная магнитная буря (К-индекс 4). Ее могут испытывать метеозависимые люди.

- умеренная магнитная буря (К-индекс 4). Ее могут испытывать метеозависимые люди. Вторник, 21 января - слабые и умеренные магнитные колебания.

- слабые и умеренные магнитные колебания. Среда, 22 января - мощная магнитная буря красного уровня (К-индекс 6). Самое сильное влияние ожидается с 12:00 до 18:00.

- мощная магнитная буря красного уровня (К-индекс 6). Самое сильное влияние ожидается с 12:00 до 18:00. Четверг, 23 января - слабые или умеренные колебания.

- слабые или умеренные колебания. Пятница, 24 января - слабые или умеренные колебания.

- слабые или умеренные колебания. Суббота, 25 января - магнитная буря красного уровня (К-индекс 5).

Стоит помнить, что прогнозы магнитной активности всегда предварительные. Солнечная активность может меняться очень быстро, поэтому данные обновляются даже в течение суток. Рекомендуется следить за актуальными сообщениями и рекомендациями ученых.

Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Как сделать влияние магнитных бурь меньшим?

Главред советует регулярно следить за состоянием своего здоровья и внимательно относиться к самочувствию поможет легче переносить магнитные бури.

Вот несколько рекомендаций, которые будут способствовать сохранению хорошего самочувствия:

Соблюдайте режим дня: старайтесь ежедневно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Правильное питание: ограничьте потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Обогатите рацион овощами, фруктами, орехами, пейте больше воды и травяного чая, например, ромашкового или мятного. Заботьтесь о сердце: если есть сердечные заболевания, консультируйтесь с врачом и всегда держите под рукой необходимые медикаменты. Сохраняйте спокойствие: избегайте стресса, занимайтесь медитацией, дыхательными практиками или другими методами релаксации. Будьте активными: отдавайте предпочтение легким прогулкам на свежем воздухе, растяжке или занятиям йогой. Уменьшайте экранное время: сократите использование гаджетов, чтобы снизить нагрузку на нервную систему. Прислушивайтесь к себе: если чувствуете слабость или недомогание, не перегружайте себя физически и позволяйте себе отдохнуть.

Эти простые советы помогут сохранять энергию и хорошее настроение даже во время магнитных бурь.

Кстати, ранее рассказывалось, что Земля в зоне опасности магнитной бури. Речь идет о вспышках класса M и X.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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