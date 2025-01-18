Солнце 'взорвалось': Земля в зоне опасности магнитной бури - какие последствия

До 19 января могут быть вспышки класса M и X.

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Земля снова попала под удар / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Вкратце:

Земля под атакой солнечных вспышек

Планета в ожидании новых ударов до 19 января

На Солнце произошла импульсная вспышка класса M, которая поразила Землю. Об этом сообщает The Watchers.

Событие произошло 17 января в 13:35 UTC (15:35 по Киеву) и продолжалось до 13:39 UTC (15:39 по Киеву).

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Согласно прогнозам, в ближайшие дни активность на Солнце будет варьироваться от низкой до средней. Однако до 19 января еще есть шанс на вспышки класса M и X.

Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Пока нет подтверждений, что вспышка сопровождалась корональным выбросом массы.

Однако регион Солнца, где произошла эта вспышка, все еще способен генерировать сильные извержения.

Вероятность, что новые солнечные вспышки направлены на Землю, уменьшается.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

Главред отмечает, что регулярный мониторинг своего здоровья и внимательность к самочувствию помогут легче выдерживать магнитные бури.

Придерживайтесь стабильного режима дня: старайтесь ложиться спать в одно и то же время.

Правильно питайтесь: ограничьте потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Увеличивайте в рационе количество овощей, фруктов, орехов, а также пейте много воды и травяного чая (ромашковый, мятный).

Заботьтесь о здоровье сердца: если есть проблемы, обязательно проконсультируйтесь с врачом и имейте при себе необходимые лекарства.

Сохраняйте спокойствие: избегайте стрессовых ситуаций, практикуйте релаксацию, медитацию или дыхательные упражнения.

Физическая активность: устраивайте легкие прогулки на свежем воздухе, растяжку или йогу.

Ограничьте время перед экранами: уменьшайте использование гаджетов, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.

Прислушивайтесь к своему организму: если чувствуете недомогание, уменьшайте физические нагрузки и дайте себе время на отдых.

Недавно уже сообщалось, что Украина под атакой мощной магнитной бури. К сожалению, шторм сильно затягивается.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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