В Украине скоро ударит +20 градусов: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Когда в Украине потеплеет до +20 градусов
- Какой будет погода в Украине 17 и 18 января
Погода в Украине в конце января может резко измениться - ожидается резкое потепление.
В предпоследний день месяца, 30 января, в нашем государстве температура воздуха может подняться до +10...+15 градусов, а на юго-западе страны даже может быть +20 градусов. Таким предварительным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Ясно, что прогноз предварительный и ориентировочный, но все же... 30-го января в Украине ожидается до +10...+15 (в Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла", - рассказала синоптик.
Она отметила, что только в восточных областях будет примерно +5...+9 градусов.
Погода в Украине 17-18 января
Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 17 и 18 января. Она отметила, что в эти дни осадков в нашем государстве не предвидится, однако ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет около нуля, днем +1...+6 градусов.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2...+4 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накрывает антициклон - стало известно, в каких областях ударит +10 градусов. Погода в Украине изменится. Осадков не ожидается, ведь наше государство накроет антициклон. В некоторых областях температура днем будет подниматься до +10 градусов.
Также ранее Главред сообщал, что мокрый снег и дождь накроют часть областей - стало известно, где в Украине будут осадки. Синоптик рассказала, какие области накроют более сильные морозы, а где будут осадки в виде снега и дождя.
Напомним, Украину атакует ранняя весна - названа дата резкого потепления. Погода в Украине в феврале будет теплой, рассказал Главреду синоптик Щедрин.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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