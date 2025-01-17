В Украине скоро ударит +20 градусов: синоптик назвала дату

Резкое потепление накроет Украину уже очень скоро - погода будет нетипичной для зимы.

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Погода в Украине - в Украине скоро ударит +20 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине потеплеет до +20 градусов

Какой будет погода в Украине 17 и 18 января

Погода в Украине в конце января может резко измениться - ожидается резкое потепление.

В предпоследний день месяца, 30 января, в нашем государстве температура воздуха может подняться до +10...+15 градусов, а на юго-западе страны даже может быть +20 градусов. Таким предварительным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Ясно, что прогноз предварительный и ориентировочный, но все же... 30-го января в Украине ожидается до +10...+15 (в Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла", - рассказала синоптик.

Она отметила, что только в восточных областях будет примерно +5...+9 градусов.

Погода в Украине 30 января/ Facebook Диденко

Погода в Украине 17-18 января

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 17 и 18 января. Она отметила, что в эти дни осадков в нашем государстве не предвидится, однако ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет около нуля, днем +1...+6 градусов.

Погода в Украине 18 января/ meteoprog

Погода в Украине 19 января/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2...+4 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накрывает антициклон - стало известно, в каких областях ударит +10 градусов. Погода в Украине изменится. Осадков не ожидается, ведь наше государство накроет антициклон. В некоторых областях температура днем будет подниматься до +10 градусов.

Также ранее Главред сообщал, что мокрый снег и дождь накроют часть областей - стало известно, где в Украине будут осадки. Синоптик рассказала, какие области накроют более сильные морозы, а где будут осадки в виде снега и дождя.

Напомним, Украину атакует ранняя весна - названа дата резкого потепления. Погода в Украине в феврале будет теплой, рассказал Главреду синоптик Щедрин.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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