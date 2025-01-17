В Украину сунет аномальное потепление: скоро влупит +20 градусов

Погода в Одессе 18 января будет самой теплой. В этот день осадков не будет.

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Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 18 января

Где температура воздуха повысится до +20 градусов

Где объявили III уровень опасности

Погода в Украине 18 января будет достаточно теплой. Из-за оттепели в двух областях предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за оттепели объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 декабря в Украине осадков не будет, однако будут сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В этот день и ночью температура воздуха будет достаточно теплой.

Уже 30 января в Украину придет сильное потепление. Даже в Киеве температура воздуха повысится до +15 градусов, а на юго-западе - до +20 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: ventusky

Погода 18 января

В Украине 18 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в восточных и северо-восточных областях. В западных будет гололедица, а в Карпатах - туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 18 января в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +3...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -3...+4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: meteoprog

Погода 18 января в Киеве

В Киеве 18 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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