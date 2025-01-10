Похолодание и мокрый снег накроют Украину: синоптик назвала дату

Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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Погода в Украине - похолодание и мокрый снег накроют Украину/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 11-12 января

Где будут идти дождь и мокрый снег

Погода в Украине в выходные, 11 и 12 января, будет более холодной. Похолодание накроет наше государство, температура воздуха снизится ночью до 0...-4 градусов, а днем в большинстве областей ожидается от -1 градуса до +3 градусов.

Теплее погода будет только 11 января на юге и востоке Украины, но в воскресенье, 12 января, там тоже станет холоднее. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Ближайшей ночью и завтра утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях, а днем и вечером 11-го января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях", - отметила Диденко.

Погода в Украине 11 января/ Facebook Диденко

Погода в Украине 11 января/ meteoprog

Погода в Украине 12 января/ meteoprog

Погода в Киеве 11-12 января

В Киеве в выходные также ожидается похолодание. Столица Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly.

11-12 января в столице ночью ожидаются -1...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

"Будет преобладать облачная погода с мокрым снегом ближайшей ночью, завтра днем - без существенных осадков, а в воскресенье в Киеве возможны периодические небольшие осадки в виде мокрого снега", - отметила Диденко.

Также она предупредила, что на следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также ранее сообщалось, что будет ветер 30 м/с, снег и дождь - стало известно, в каких областях объявили штормовое предупреждение. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +12 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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