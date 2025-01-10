Похолодание и мокрый снег накроют Украину: синоптик назвала дату

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 11-12 января
- Где будут идти дождь и мокрый снег
Погода в Украине в выходные, 11 и 12 января, будет более холодной. Похолодание накроет наше государство, температура воздуха снизится ночью до 0...-4 градусов, а днем в большинстве областей ожидается от -1 градуса до +3 градусов.
Теплее погода будет только 11 января на юге и востоке Украины, но в воскресенье, 12 января, там тоже станет холоднее. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшей ночью и завтра утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях, а днем и вечером 11-го января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях", - отметила Диденко.
Погода в Киеве 11-12 января
В Киеве в выходные также ожидается похолодание. Столица Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly.
11-12 января в столице ночью ожидаются -1...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.
"Будет преобладать облачная погода с мокрым снегом ближайшей ночью, завтра днем - без существенных осадков, а в воскресенье в Киеве возможны периодические небольшие осадки в виде мокрого снега", - отметила Диденко.
Также она предупредила, что на следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.
Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.
Также ранее сообщалось, что будет ветер 30 м/с, снег и дождь - стало известно, в каких областях объявили штормовое предупреждение. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +12 градусов.
Читайте также:
- Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд
- Где 3 различия между картинками с девушкой и львом: надо отгадать за 22 секунды
- Мясо получится идеально мягким: как жарить свинину - лучший рецепт
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред