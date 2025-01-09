Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +12 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 10 января / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 10 января

Где температура воздуха упадет до +16 градусов

Где объявили І уровень опасности

Погода в Украине 10 января будет очень теплой, но в некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за оттепели и осадков там могут сойти снежные лавины.

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В западных областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут значительные осадки - мокрый снег и дождь. Также ожидаются сильные порывы ветра. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 10 января в Киеве потеплеет до +7 градусов. Уже 11-12 января в Украину придет похолодание.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 10 января / фото: ventusky

Погода 10 января

В Украине 10 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Ветер будет южный и западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с; на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на северо-востоке страны местами 0-2° мороза, днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 10 января в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +7...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха опустится до +2...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 января / фото: meteoprog

Погода 10 января в Киеве

В Киеве 10 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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