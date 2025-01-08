Снег и мороза возвращаются: синоптик назвала даты

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- Когда в Украину придет похолодание
- В каких регионах выпадет снег
Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 января будет по-весеннему теплой и с периодическими дождями. Однако уже с понедельника может вернуться небольшой мороз. Такой прогноз погоды озвучила руководитель сектора численного моделирования и прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Анжелика Ганчук.
Синоптик подчеркнула, что пока не стоит ждать классической зимы со снегом. Небольшие осадки в виде снега прогнозируются лишь в западных областях, передает УНИАН.
"В воскресенье и в понедельник (12-13 января) снизятся температуры до минусовых и снежок может посыпаться. Но все же, скажем так, будет возвращаться на следующей неделе небольшой мороз в Украину. Но пока без экстремальных каких-либо отметок. Просто будут обычные зимние температуры", — сказала Ганчук.
В субботу и в ночь на воскресенье через территорию Украины будет перемещаться циклон, который принесет мокрый снег в западные регионы.
Погода в Украине - прогнозы
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине в среду, 8 января, будет с плюсовыми температурами воздуха. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4...+9 градусов.
На западе местами будет до +9...+11 градусов, в центральных областях +7...+12, а в южной части ожидается почти весенняя температура - от +9 до +14 градусов.
Как сообщал Главред, ранее синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук рассказала, что огромный циклон, который расположился над Северным морем, будет направляться в сторону Скандинавии. Украина окажется в теплом секторе этого циклона.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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