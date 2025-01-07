Ударит весенняя температура: в каких областях Украины будет +14 градусов

В части регионов пройдут дожди, а кое-где будет мокрый снег. Ожидается порывистый и сильный ветер.

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Погода в Украине - ударит весенняя температура/ УНИАН

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В каких областях температура поднимется до +14 градусов

Где будут дождь и мокрый снег

Погода в Украине в среду, 8 января, будет с плюсовыми температурами воздуха. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4...+9 градусов.

На западе местами будет до +9...+11 градусов, в центральных областях +7...+12, а в южной части ожидается почти весенняя температура - от +9 до +14 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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В то же время она предупредила, что ожидается порывистый и местами даже сильный ветер, который будет двигаться с юго-запада.

"Ближайшей ночью пройдут дожди в западных областях, ближе к Карпатам - с мокрым снегом. Днем в среду в Украине преимущественно сухо, осадки вероятны только в Карпатах. А вечером 8-го января дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на западе и севере Украины", - отметила Диденко.

Погода в Украине 8 января/ meteoprog

Погода в Киеве 8 января

В Киеве 8 января будет тепло. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +2...+4 градуса, днем будет +5...+7 градусов.

Большая часть суток будет без осадков, лишь в среду вечером в столице пройдет дождь. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда Украину накроет новое похолодание

В то же время синоптик предупредила, что теплая погода продержится в Украине 8, 9 и 10 января, а с 11 января в наше государство придет похолодание. Но похолодание не будет сильным - ночью до небольших "минусов", а в дневные часы от -2 до +3.

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в двух областях объявлен 3 уровень опасности - стало известно, где будут снегопады и дожди. 7 января погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

Также сообщалось, что в Киеве потеплеет до +9 - стало известно, какой будет погода в Киеве 7 января. В течение дня из-за облаков периодически будет появляться солнце, прогнозирует синоптик.

Напомним, синоптик удивила прогнозом на середину января 2025 года. В течение ближайшей недели температура будет плюсовой. Морозы если и будут, то разве что ночью.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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