В Украину пришла весна в январе: как долго продлится потепление

Минусовая температура будет в основном ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

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Погода в Украине в январе будет переменчивой / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Ударят ли сильные морозы в январе 2025

Ждать ли снега в течение месяца

Погода в Украине в январе 2025 будет изменчивой. Первые дни месяца были достаточно теплыми. Однако дальше в Украину придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. В целом, ожидаются резкие переходы от плюса к минусу, но сильных морозов ждать не стоит. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Владимир Деркач.

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По его словам, в первой декаде месяца минусовая температура будет в основном ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, передает ТСН.

"Дни будут достаточно теплые, а осадки не сильные, возможны только от середины первой декады", — отметил он.

Вторая декада начнется с плюсовой температуры днем с небольшим минусом ночью.

В то же время с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков и одновременно снижение температуры.

Третья декада января по температуре не будет отличаться – похолодание будет только первые несколько дней, а затем ожидается потепление.

В середине третьей декады января возможны несколько дней осадков.

"В конце января также не стоит ожидать понижения температуры. В общем, январь 2025 года будет достаточно теплым, как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины", — резюмировал синоптик.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, погода в Украине в ближайшее время изменится - после морозов придет нетипичное для января потепление. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Анжелика Ганчук, огромный циклон, который расположился над Северным морем, будет направляться в сторону Скандинавии. Украина окажется в теплом секторе этого циклона.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в течение недели, с 6 января по 12 января, будет теплой и влажной. Такой воздух будет иметь средиземноморское происхождение. В этот период ожидается сильное потепление вплоть до рекордных показателей максимальной температуры воздуха в отдельных регионах. В некоторые дни могут быть осадки в виде дождя или мокрого снега.

Ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня рассказала, что погода в Украине в январе 2025 года будет достаточно теплой, как для зимы. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса, что достаточно заметно как для зимнего месяца.

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Кто такой Владимир Деркач Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский Волынской области. Наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января по юлианскому календарю. По методике народного синоптика, каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

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