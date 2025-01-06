В Украине будет снег, а потом начнется оттепель: температура повысится до +17

Синоптики предупреждают о том, что в течение недели в Украине будут аномальные температуры воздуха.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: Главред

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит +17 градусов

В каких областях будут аномальные температуры

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине в течение недели, с 6 января по 12 января, будет теплой и влажной. Такой воздух будет иметь средиземноморское происхождение.

В этот период ожидается сильное потепление вплоть до рекордных показателей максимальной температуры воздуха в отдельных регионах. В некоторые дни могут быть осадки в виде дождя или мокрого снега.

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Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 6 января

В понедельник, 6 января, ночью в западной части, днем также в северных и местами центральных областях пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и ледяную крупу. Возможен гололед, на дорогах гололедица. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер южный, 7 - 12 м/с, днем в западных, центральных и северных регионах местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днем 0...+5 °С, на юге и на Прикарпатье до +7 °С. На севере Левобережья ночью -5...-10 °С, днем -3...+2 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 января

Во вторник, 7 января, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололедица. В западной части туманы. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, в южных и западных регионах местами до +11 °С.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoagent

Погода в Украине 8 января

В среду, 8 января, ночью в западной части, днем также в северных, центральных и северо-восточных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где в Украине туман. Ветер южный с переходом на западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °С, днем +3...+8 °С, в центральных и южных регионах +9...+14 °С.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoagent

Погода в Украине 9 января

В четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, на остальной части страны преимущественно без осадков. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер южного направления, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +4...+9 °С, в центральных, южных и западных регионах +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: meteoagent

Погода в Украине 10 января

В пятницу, 10 января, небольшие дожди местами пройдут в западных областях, на остальной Украине без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер сохранится южной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит в пределах +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, в Крыму местами +14...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 января / фото: Windy

Погода в Украине 11 января

В субботу, 11 января, ночью в западных регионах ожидается дождь с переходом в снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом также пройдут в северных, местами южных и центральных регионах. На Левобережье без существенных осадков. Ветер южный / юго-восточный, 5 - 10 м/с, в западной части западный, 9 - 14 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток составит -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму +12...+17 °С. В Карпатах в течение суток -1...-6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 11 января / фото: Windy

Погода в Украине 12 января

В воскресенье, 12 января, ночью ожидаются дожди с мокрым снегом в южных, центральных и северных областях, днем небольшой дождь пройдет на северо-востоке страны. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +2...+7 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму и Приазовье местами до +10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Напомним, сообщалось, что ударит мороз -13 градусов. Украину накроет похолодание - синоптик назвал дату. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 4 и 5 января.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют сильные морозы - в каких областях будет холоднее всего. Погода в Украине станет намного холоднее в ближайшие выходные, во многих областях будут морозы, мокрый снег и местами дождь.

Ранее Главред сообщал, что похолодание ударит в Украине, будет снег - синоптик назвала дату. В части областей резко снизится температура воздуха, а также будет идти дождь с переходом в мокрый снег.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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