Украину будет засыпать снегом: где будут сильные порывы ветра

Синоптики предупреждают о том, что 6 января на дорогах может быть очень скользко.

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Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 января

Где температура воздуха упадет до -8 градусов

Когда Украину накроет потепление

Погода в Украине 5 января будет морозной, ветреной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что эта неделя будет теплой. Температура воздуха может повыситься до +5, а 7 января - до +12 градусов.

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"Держите головы и сосуды в равновесии, не промочите ноги, не поскользнитесь на дороге, закутайте шею, покормите правильно птичек. Сегодня много солнца, любуйтесь, подставляйте солнцу нос и щеки, потому что завтра набегут облака. Но начнется потепление", - написала Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 6 января

В Украине 6 января будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Во многих областях Украины будет гололедица. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных и южных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -7

По данным meteoprog, 6 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до -2...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха опустится до -7...-1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: meteoprog

Погода 6 января в Киеве

В Киеве 6 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что синоптики предупредили о том, что на Рождество в Украину придет антициклон "Гюнтер". В зоне его влияния существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в большинстве регионов Европы окажется выше средних многолетних показателей.

Стало известно, какой будет погода в последнюю неделю 2024 года. Самая неустойчивая погода ожидается на Юге Украины - здесь пройдут умеренные, а временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра. На остальной части территории страны в отдельные дни выпадет мокрый снег.

Синоптики сообщили, где в Украине потеплеет до +10. Погода в Украине в ближайшие дни улучшится - осадки почти прекратятся, ветер ослабнет. Такой прогноз погоды озвучила пресс-секретарь Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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