Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США: детали события, гости и ключевые моменты церемонии.

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Инаугурация Дональда Трампа 2025 / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

​20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, которая знаменует начало его второго срока на посту главы государства.

Из-за сильных морозов в Вашингтоне Дональд Трамп решил принять присягу в ротонде Капитолия, как это в последний раз делал Рональд Рейган в 1985 году, когда температура упала до -14°C.

День инаугурации будет включать официальную церемонию принятия присяги, музыкальные выступления, праздничный парад и ряд официальных балов.

видео дня

Среди гостей церемонии будут действующий президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на выборах. Также ожидается присутствие бывших президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего с их женами. Однако бывшая первая леди Мишель Обама пропустит событие впервые с 2009 года, хотя посещала даже первую инаугурацию Трампа в 2017 году.

На мероприятии будут присутствовать сенаторы, члены Палаты представителей, а также известные бизнесмены - Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Сортировка по хронологии 08:00 Что заявил Трамп перед вступлением на пост президента США: "Я положу конец войне в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и смогу предотвратить третью мировую войну, а вы себе представить не можете, насколько мы близки к ней". "20 января закроется занавес 4 долгих лет упадка Америки, и мы начнем новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости". "Все дурацкие распоряжения Байдена я отменю в течение суток". 07:23 В преддверии своей инаугурации на пост президента Дональд Трамп выступил на митинге в Вашингтоне и пообещал завершить войну в Украине. "Я положу конец войне в Украине. Прекратю хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - сказал он на митинге в Вашингтоне. 17:59 В США продолжаются активные приготовления к инаугурации нового президента, которая запланирована на 20 января. Дональд Трамп, избранный лидером страны, уже прибыл в Вашингтон. Об этом информирует CBS NEWS. "Ритуальная смена власти начнется в торжественной обстановке Вашингтона, которая будет сочетаться с фирменной вечеринкой Трампа: фейерверк на одном из его роскошных гольф-полей, гости, среди которых титаны технологической индустрии, друзья из мира бизнеса и звезды консервативных СМИ, а также тысячи его сторонников, которые приедут со всей страны", - говорится в сообщении.

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