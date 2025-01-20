Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии

Юрий Берендий
20 января 2025, 08:10обновлено 20 января, 08:53
106
20 января в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США: детали события, гости и ключевые моменты церемонии.
Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии
Инаугурация Дональда Трампа 2025 / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

​20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, которая знаменует начало его второго срока на посту главы государства.

Из-за сильных морозов в Вашингтоне Дональд Трамп решил принять присягу в ротонде Капитолия, как это в последний раз делал Рональд Рейган в 1985 году, когда температура упала до -14°C.

День инаугурации будет включать официальную церемонию принятия присяги, музыкальные выступления, праздничный парад и ряд официальных балов.

видео дня

Среди гостей церемонии будут действующий президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на выборах. Также ожидается присутствие бывших президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего с их женами. Однако бывшая первая леди Мишель Обама пропустит событие впервые с 2009 года, хотя посещала даже первую инаугурацию Трампа в 2017 году.

На мероприятии будут присутствовать сенаторы, члены Палаты представителей, а также известные бизнесмены - Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Сортировка по хронологии
08:00

Что заявил Трамп перед вступлением на пост президента США:

"Я положу конец войне в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и смогу предотвратить третью мировую войну, а вы себе представить не можете, насколько мы близки к ней".

"20 января закроется занавес 4 долгих лет упадка Америки, и мы начнем новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости".

"Все дурацкие распоряжения Байдена я отменю в течение суток".

07:23

В преддверии своей инаугурации на пост президента Дональд Трамп выступил на митинге в Вашингтоне и пообещал завершить войну в Украине.

"Я положу конец войне в Украине. Прекратю хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - сказал он на митинге в Вашингтоне.

17:59

В США продолжаются активные приготовления к инаугурации нового президента, которая запланирована на 20 января. Дональд Трамп, избранный лидером страны, уже прибыл в Вашингтон. Об этом информирует CBS NEWS.

"Ритуальная смена власти начнется в торжественной обстановке Вашингтона, которая будет сочетаться с фирменной вечеринкой Трампа: фейерверк на одном из его роскошных гольф-полей, гости, среди которых титаны технологической индустрии, друзья из мира бизнеса и звезды консервативных СМИ, а также тысячи его сторонников, которые приедут со всей страны", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Выборы в США президентские выборы в США Трамп новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ атаковал рой дронов: в Казани прилетело по важным авиационным заводам

РФ атаковал рой дронов: в Казани прилетело по важным авиационным заводам

08:37Мир
Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии

Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии

08:10Мир
Часть мирных договоренностей: состоятся ли выборы в Украине в 2025 году

Часть мирных договоренностей: состоятся ли выборы в Украине в 2025 году

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Последние новости

08:46

РФ выпустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить

08:37

РФ атаковал рой дронов: в Казани прилетело по важным авиационным заводам

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Часть мирных договоренностей: состоятся ли выборы в Украине в 2025 годумнение

07:58

Не победа Украины: в Time раскрыли планы Байдена в отношении войны

Инаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонииИнаугурация Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляция церемонии
06:57

Приоритет - переговоры с Путиным: Трамп снова пообещал завершить войну в Украине

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

05:00

Какой сегодня праздник 20 января 2025 года: как не навлечь на себя беду сегодня

04:30

Почему в СССР лобовое стекло было под наклоном: значение знают не все

Реклама
03:30

"Мы её должны отпеть": генерал СБУ раскрыл сценарий распада РоссииВидео

02:32

Головная боль для Кремля: в ВСУ назвали новые цели массированных ударов по РФ

01:30

"Самые высокомерные люди на планете": известный глянец "разнес" Гарри и Меган

00:10

"Супермен" Генри Кавилл впервые стал отцом

00:08

Нанесет ли РФ ракетный удар по Украине перед инаугурацией Трампа: в ВСУ ответили

19 января, воскресенье
23:19

Голливудский дебют: 8-летняя дочь Дмитрия Ступки снимается для Netflix

23:03

"Ударная волна едва дом не снесла": россияне жалуются на атаку беспилотников

22:23

"Два главных удара": Сырский раскрыл основную цель ВСУ в Курской области

22:13

"Глупенький": Камалия поставила на место Соломку, который назвал ее бездарной

22:00

Обведут вокруг пальца любого: 5 самых хитрых знаков зодиака

21:32

Украина не может перехватить ракету "Орешник": Сырский сделал важное заявлениеВидео

Реклама
21:27

Сырский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск

20:58

Что делать, чтобы страшный сон не сбылся: народные способы

20:58

"Оккупантов смешали с бетоном": ВСУ показали эффектное уничтожение врага

20:15

Смена командиров и перевод офицеров: раскрыты проблемы еще одной бригады ВСУ

19:55

Рекордное количество: разведка Британии раскрыла потери России в войне

19:35

США не ставили целью победу Украины в войне с РФ и возврат территорий – Time

19:30

Бойко - не герой и мирный план Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:20

Экс-ВиаГра Миша Романова рассталась с советником президента Зеленского

18:47

Почти весна: синоптик рассказал, когда в Украину "придет" аномальное потепление

18:12

Взрыв в центре Киева: в радиостудии сдетонировал боеприпас, есть пострадавшая

17:42

Когда закончится война в Украине: год прекращения огня и что будет дальше

17:40

Бывший друг Пугачевой пропагандист Резник попал под санкции за свои вирши

17:38

Оккупанты не будут штурмовать Покровск "в лоб": в ВСУ назвали причину

17:30

Роскошный завтрак за 10 минут: улетная закуска из лаваша - рецепт

17:25

Будет ли Трамп договариваться с Путиным за спиной Украины?мнение

17:19

План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

17:15

Что будет, если есть сало каждый день: названы неожиданные последствияВидео

16:52

ВСУ в Торецке держат врага под огневым контролем: детали от ОТГ "Луганск"

16:34

Какие запахи больше всего не переносят кошки: и на километр не подойдут

16:21

Россияне "вцепились" в правый берег Оскола: в ВСУ предупредили о продвижении РФ

Реклама
15:49

Сломается не только смартфон: как нельзя заряжать телефон в машине

15:22

РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижение врага

15:18

Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ: в списке – минимум 5 громких фамилий

15:11

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 января

15:08

"Мир в обмен на территории": в США узнали, каким может быть план Трампа

15:02

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО: кого заденет в первую очередь

14:48

Эксперты призвали не кормить птиц хлебом в январе: в чем причина

14:03

"Мои сердце и разум": Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины

13:53

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:47

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять