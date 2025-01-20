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Инаугурация Трампа: где смотреть видеотрансляцию с переводом

Руслана Заклинская
20 января 2025, 18:00
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Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне и будет доступна для украинских зрителей в прямом эфире на нескольких платформах.
Инаугурация Трампа: где смотреть видеотрансляцию с переводом
Где и когда смотреть прямую трансляцию инаугурации / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org,facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • 20 января Дональд Трамп официально примет присягу и станет 47-м президентом США
  • Инаугурация начнется в 17:30 по Киеву
  • Трансляция будет доступна на каналах ABC, CNN, PBS, а для украинцев на страницах Голоса Америки

В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально официально примет присягу и вступит в должность 47-го президента США. Церемонию инаугурации на украинском языке будет транслировать Голос Америки.

Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне. Она будет включать не только официальную присягу, но и музыкальные выступления, праздничный парад и несколько торжественных балов.

Трансляция инаугурации будет доступна на официальных страницах Белого дома, а также на каналах ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS. Для украинских зрителей прямую трансляцию проведет Голос Америки - посмотреть ее можно на вебсайте, YouTube, Facebook и X издания.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется утром 20 января, когда его кортеж прибудет в Капитолий в 10:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Тогда же начнется прямой эфир на Голосе Америки.

Смотрите инаугурацию Дональда Трампа в прямом эфире:

Как будет проходить инаугурация

В этом году из-за холодной погоды торжества состоятся в ротонде Капитолия, а не на улице, как обычно. Последний раз присягу в ротонде принимал президент Рональд Рейган в 1985 году.

Президент США Дональд Трамп примет присягу, держа Библию, которую ему подарила мать, и Библию Линкольна вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом около 12:00 по Вашингтону (19:00 по Киеву).

"Трамп будет использовать свою Библию, которую ему подарила мать, и Библию Линкольна. В 1955 году он получил Библиюпо случаю окончания воскресной начальной школы в Первой пресвитерианской церкви на Джамейке, что в г. Нью-Йорк", - сообщил инаугурационный комитет.

После принятия присяги Трамп произнесет свою первую речь на посту 47-го президента США. Эту речь можно будет прослушать с переводом на украинский на платформах Голоса Америки.

Потом президентский кортеж отправится в Белый дом, где Трамп проведет первую встречу со своими советниками и подпишет несколько указов. После этого он поздравит участников инаугурационного парада, который будет проходить по улицам Вашингтона.

Вечером в Вашингтоне состоятся несколько формальных балов, среди которых Бал военных, Бал свободы, на котором ожидается до 12 тысяч человек, и Бал благотворителей нового президента. Трамп посетит все эти мероприятия.

21 февраля утром в Национальном соборе Вашингтона состоится богослужение в честь нового президента, в котором примут участие около 2500 человек.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Кто посетит церемонию

Среди приглашенных на событие будут действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу на президентских выборах. Ожидается также присутствие бывших президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

На церемонии будут присутствовать миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, а также многие сенаторы и члены Палаты представителей.

Инаугурация Трампа - новости по теме

Напомним, инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США начнется с утренней службы в Церкви Святого Иоанна. После этого Трамп встретится с Джо Байденом и его женой Джилл в Белом доме. Основные торжества состоятся в Конгрессе США.

Также текстовую онлайн-трансляцию церемонии ведет Главред.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп намерен начать массовые депортации нелегальных мигрантов уже на следующий день после своей инаугурации. Первая волна операций начнется в Чикаго, с участием 100-200 офицеров иммиграционной службы.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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