Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

Что думают в команде Трампа о войне в Украине:
- У Трампа пытаются найти решение для быстрого завершения войны
- Некоторые советники считают, что прогресса не будет как минимум в течение 6 месяцев
В команде новоизбранного президента Дональда Трампа есть мнение, согласно которому значимого прорыва в вопросе завершения войны агрессора России против Украины не следует ожидать в течение как минимум 6 месяцев.
В материале The Washington Post напомнили, что Трамп во время президентской кампании собирался завершить войну за 24 часа, а его посланник по Украине и РФ Кит Келлог надеялся найти нужное решение за 100 дней.
Однако в команде есть и альтернативная точка зрения.
"Другие советники в частном порядке заявили, что не ожидают значимого прорыва в течение как минимум шести месяцев", - подчеркнули журналисты.
Мирные инициативы Трампа – новости по теме:
Как сообщал Главред, специальный представитель будущего президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что он надеется за 100 дней найти решение для завершения войны. По его словам, Трамп будет стремиться к справедливому окончанию войны.
Украина готова к миру, но с позиции силы, сказал представитель Киева в ООН Сергей Кислица. Украинскому государству не нужен мир любой ценой, иначе Россия повторно развяжет войну.
Россию "не устраивают" мирные инициативы команды Трампа, ранее говорил глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров. В частности, Москва против того, чтобы было отсрочено вступление Украины в НАТО, а на ее территории появились европейские миротворцы.
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Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
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