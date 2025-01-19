Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

Ранее в команде Дональда Трампа говорили, что рассчитывают как можно скорее завершить российско-украинскую войну.

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В команде Трампа есть мнение, что прорывов по Украине не будет в течение как минимум 6 месяцев - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Что думают в команде Трампа о войне в Украине:

У Трампа пытаются найти решение для быстрого завершения войны

Некоторые советники считают, что прогресса не будет как минимум в течение 6 месяцев

В команде новоизбранного президента Дональда Трампа есть мнение, согласно которому значимого прорыва в вопросе завершения войны агрессора России против Украины не следует ожидать в течение как минимум 6 месяцев.

В материале The Washington Post напомнили, что Трамп во время президентской кампании собирался завершить войну за 24 часа, а его посланник по Украине и РФ Кит Келлог надеялся найти нужное решение за 100 дней.

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Однако в команде есть и альтернативная точка зрения.

"Другие советники в частном порядке заявили, что не ожидают значимого прорыва в течение как минимум шести месяцев", - подчеркнули журналисты.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Мирные инициативы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, специальный представитель будущего президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что он надеется за 100 дней найти решение для завершения войны. По его словам, Трамп будет стремиться к справедливому окончанию войны.

Украина готова к миру, но с позиции силы, сказал представитель Киева в ООН Сергей Кислица. Украинскому государству не нужен мир любой ценой, иначе Россия повторно развяжет войну.

Россию "не устраивают" мирные инициативы команды Трампа, ранее говорил глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров. В частности, Москва против того, чтобы было отсрочено вступление Украины в НАТО, а на ее территории появились европейские миротворцы.

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