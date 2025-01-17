Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Некоторым странам НАТО нужно помнить, что геополитические амбиции РФ не ограничиваются Украиной, сказал Сергей Кислица.

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Украине не нужен мир любой ценой - Кислица / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем рассказал Кислица:

Украина согласна только на мир через силу

Мир должен быть основан на украинской Формуле мира

Украина готова рассмотреть другие мирные формулы

Украина согласна на мир с агрессором Россией только в условиях реализации концепции "мир через силу". Киев не заинтересован в "мире любой ценой", поскольку такая стратегия станет лишь стимулом для дальнейших агрессий российских оккупантов. Об этом заявил постоянный представитель в ООН Сергей Кислица.

Как сообщает пресс-служба МИД, он сказал о том, что несправедливый мир лишь поощрит Россию развивать свои имперские амбиции.

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"Реализация концепции "мир через силу" является единственным эффективным инструментом остановить агрессора и обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН", - объяснил Кислица.

Путь к миру лежит через Формулу Украины

По словам дипломата, политическое урегулирование должно быть реализовано только через Формулу мира Украины.

Кратко о Формуле мира Украины / Инфографика: Главред

На какие уступки готова Украина

Киев готов на определенные уступки: рассмотреть мирные инициативы других государств в случае, если они не противоречат украинским интересам. Такие предложения должны учитывать восстановление территориальной целостности Украины, принцип "ничего об Украине без Украины" и не отождествлять жертву с агрессором.

Геополитические амбиции России Украиной не ограничены

Также Сергей Кислица подчеркнул, что планы России – не только оккупация Украины, ведь Москва уже выдвигала НАТО ультиматум, согласно которому блок якобы должен вернуться к границам 1997 года. Такое заявление Москвы должны помнить страны Альянса, которые вступили в организацию после этой даты.

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Как сообщал Главред, глава МИД Андрей Сибига ранее заявил, что Украина не намерена напрямую вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Законодательный запрет на диалог с ним остается в силе.

Позиция США по войне РФ и Украины при Трампе существенно не изменится, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Готовность Киева и Вашингтона к переговорам не является сигналом значительных перемен.

У Трампа есть козырь на переговорах с Путиным в виде Курской области, написали в The Hill. Трамп может использовать уязвимость России для того, чтобы посадить ее за стол переговоров, а Курщина станет разменной монетой.

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Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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