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У Трампа есть козырь на переговорах с Путиным: на Западе раскрыли детали

Андрей Ганчук
17 января 2025, 13:26
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Путин готов продолжать войну против Украины, а россияне его действия поддерживают, пишет The Hill.
Трамп, ВСУ
Курская область может стать козырем в руках Трампа - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ВСУ

Главное из материала The Hill:

  • Операция на Курщине может помочь Трампу посадить РФ за стол переговоров
  • Украина стремится показать Западу, что нужно поддерживать Киев

Новая наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области выглядит как заранее просчитанный стратегический шаг накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Трамп может использовать уязвимость агрессора России, чтобы посадить ее за стол переговоров, а Курская область станет разменной монетой.

В материале The Hill говорится о том, что украинская операция в Курской области является рискованной, однако Украина может получить политические дивиденды.

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"Хотя эти военные маневры рискованны для Украины, потенциальные политические выгоды достаточно значительны, чтобы оправдать такую ​​попытку. Украина стремится продемонстрировать силу и показать, что она активно участвует в борьбе и что Западу необходимо продолжать оказывать поддержку", - отмечается в статье.

Также указано, что Трамп может расценить уязвимость России как возможность посадить ее за стол переговоров, используя Курскую область в качестве главной разменной монеты.

"Учитывая, что новая администрация держит все карты в руках, Трамп может прийти к выводу, что нынешняя слабость и уязвимость России представляют собой прекрасную возможность усилить давление, вынуждая Россию сесть за стол переговоров и начать переговоры. Оккупированный Украиной "Курск" тогда станет ключевым разменным аргументом в переговорах с Путиным", - подчеркивается в материале.

Бои в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, Силы обороны 5 января провели масштабную атаку против российских войск в Курской области.

Удар по оккупантам был нанесен сразу на нескольких направлениях. Сообщалось о наступлении в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Если ВСУ отступят из Курской области, около 60 тысяч военных зайдут на украинские территории, пишет The Washington Post. Ожидается, что вопрос "Курска" станет важным моментом на переговорах.

Силы обороны проводят контрнаступательные действия в Курской области, пишет The New York Times. Есть проблемы с северокорейцами, которым удается находить слабые места в обороне и прорывать их.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

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