'Запрет и сейчас действует': в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

В Украине до сих пор действует решение СНБО о запрете прямых переговоров с российским диктатором Путиным, подчеркнул глава МИД Сибига.

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В МИД указали на деталь в переговорах о мире / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Сибига:

Решение СНБО о запрете переговоров с российским диктатором Путиным до сих пор действует

Единственной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не будет вести прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что решение СНБО о запрете таких переговоров остается в силе. Кроме того, Украина не готова уступить своим стремлением вступить в НАТО. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Да, это решение и сейчас действует", - ответил Сибига на вопрос о действии решения СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным. видео дня

Сибига подчеркнул, что позиция Украины остается четкой и непоколебимой: единственной надежной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, которое одновременно укрепит безопасность самого Альянса.

Министр подчеркнул, что полноправное членство Украины является самым эффективным и одновременно самым дешевым вариантом обеспечения стабильности и безопасности в Европе.

Он напомнил, что цель вступления в НАТО закреплена в украинской Конституции и поддерживается большинством граждан.

"Поэтому членство Украины в НАТО - это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", - сказал глава МИД.

По словам Сибиги, альтернативные гарантии безопасности могут лишь служить инструментом подготовки к членству в Альянсе и усиления обороноспособности Украины, но они не могут заменить вступления в НАТО.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что на Киев не оказывается никакого давления с целью форсирования мирного соглашения с Москвой. Об этом он сообщил 14 января во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Киеве. Сибига подчеркнул важность избежания манипуляций с понятием "мир".

Тем временем администрация президента США Джо Байдена планирует использовать замороженные российские активы как инструмент влияния на Кремль. По данным CNN, американские чиновники предлагают европейским партнерам поддержать перенос около 300 миллиардов долларов российских активов на специальный депозитный счет, чтобы сделать их рычагом в переговорах в пользу Украины. Использовать эти средства можно будет только в рамках будущего мирного соглашения.

В Кремле, в свою очередь, заявили об отсутствии предпосылок для мирных переговоров с Украиной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что сейчас Россия не видит возможностей для возобновления переговорного процесса, передают российские СМИ.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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