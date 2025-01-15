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Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

Анна Ярославская
15 января 2025, 12:49
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Главным аргументом для Кремля могут стать замороженные российские активы.
Джо Байден, Владимир Зеленский
У Байдена хотят использовать замороженные активы РФ для давления на Кремль / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Вы узнаете:

  • Как чиновники Байдена хотят надавить на Кремль
  • В чем суть плана
  • Какова реакция Европы на идею администрации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена хочет использовать замороженные российские активы как рычаг давления на Кремль.

Американские чиновники якобы убеждают европейских партнеров поддержать вывод около 300 млрд российских активов на новый депозитный счет и сделать их переговорным аргументом в пользу Украины. В частности, снять эти деньги можно будет только в рамках будущего мирного соглашения. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух должностных лиц в администрации, которые пожелали сохранить анонимность.

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Как пишет издание, речь идет о замороженных средствах российского центробанка, которые частично хранятся и в США, но преимущественно – в европейских банках.

Чиновники администрации Байдена обсуждают эту идею и с командой Дональда Трампа, а именно с номинированным на должность госсекретаря Марко Рубио и номинированным на советника по нацбезопасности Майком Уолтцом. Они якобы поддерживают идею, считая, что это будет побуждать Россию соглашаться на переговоры и поможет реализовать намерения Трампа "быстро закончить войну".

Какова реакция европейских партнеров

Как пишет CNN, в европейских столицах сдержанно относятся к такому предложению и обеспокоены, что конфискация замороженных российских денег не будет соответствовать международному праву.

Согласие привлечь доходы от замороженных активов на погашение кредита G7 для Украины уже было непростым компромиссом.

"Европейцы по-прежнему скептически относятся к идее конфискации замороженных российских денег, что делает крайне маловероятным заключение какой-либо сделки до вступления Трампа в должность", - отмечает издание.

Передача российских активов Украине - что известно

Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

30 декабря 2024 года сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США предоставят Украине 15 миллиардов долларов. Эти средства будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. По его словам, Минфин Украины и Всемирный банк подписали соответствующее соглашение, предусматривающее использование этой суммы в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Другие новости:

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало извсетно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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война в Украине Джо Байден война России и Украины мирные переговоры с Россией
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