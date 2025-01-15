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Мирные переговоры: в МИД ответили, давят ли на Киев в вопросе завершения войны

Анна Ярославская
15 января 2025, 09:15
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Андрей Сибига подчеркнул, что очень важно не манипулировать термином "мир".
Андрей Сибига, мирные переговоры
В МИД прокомментировали информацию, что на Украину давят для скорейшего завершения войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Украине необходим всеобъемлющий, устойчивый, длительный мир
  • На Киев никто не давит в вопросе проведения мирных переговоров с Кремлем

На Киев никто не давит с целью достичь скорейшего мирного соглашения с Москвой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве 14 января.

По его словам, важно не манипулировать термином "мир", передает Интерфакс-Украина.

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"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином "мир". Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно, и это нераздельное понимание справедливого мира", — сказал дипломат.

Он заявил, что сейчас Украина работает с союзниками над достижением справедливого и всеобъемлющего мира.

"Более того, я скажу, что мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира, потому что это стратегический интерес трансатлантического сообщества", — добавил Сибига.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, Украина и страна-агрессор Россия уже готовы к проведению мирных переговоров. Об этом заявил спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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