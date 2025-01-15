Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

Основное:
- У Трампа надеются, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть заключено уже через несколько месяцев
- Обещания новоизбранного президента США по завершению войны в Украине - "предвыборная болтовня"
Накануне своей победы на выборах 5 ноября Дональд Трамп десятки раз заявлял, что заключит соглашение между Украиной и Россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше, однако сейчас временные рамки несколько сместились. Об этом пишет Reuters со ссылкой на советников новоизбранного президента США.
В команде Трампа признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени.
Зато анонимные советники назвали обещания новоизбранного президента США сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования администрации.
В издании напомнили, что оценки советников совпадают со словами спецпредставителя Трампа по урегулированию войны в Украине Кита Келлога относительно окончания войны в течение 100 дней.
Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме
Напомним, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к его переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор между ними может состояться в "ближайшие дни или недели". Он подчеркнул, что, с точки зрения президента Трампа, достижение мирного соглашения по войне в Украине невозможно без установления определенных отношений и диалога с другой стороной.
Как писал Главред со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.
В то же время бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сообщил, что Трампу просто нужно, чтобы не было этой войны, чтобы США не тратили средства на Украину. По его словам, главная задача Трампа - сделать Америку великой.
Читайте также:
- Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа
- Ягун сказал, как понимать скандальное заявление Трампа о членстве Украины в НАТО
- У Трампа поддержали идею Байдена: США готовят послание для РФ - СМИ
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред