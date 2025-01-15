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Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

Марина Фурман
15 января 2025, 14:42
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В команде будущего лидера Белого дома планируют урегулировать войну в Украине в течение нескольких месяцев.
Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине
У Трампа прокомментировали завершение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис Президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Основное:

  • У Трампа надеются, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть заключено уже через несколько месяцев
  • Обещания новоизбранного президента США по завершению войны в Украине - "предвыборная болтовня"

Накануне своей победы на выборах 5 ноября Дональд Трамп десятки раз заявлял, что заключит соглашение между Украиной и Россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше, однако сейчас временные рамки несколько сместились. Об этом пишет Reuters со ссылкой на советников новоизбранного президента США.

В команде Трампа признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени.

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Зато анонимные советники назвали обещания новоизбранного президента США сочетанием "предвыборной болтовни", "непонимания неразрешимости конфликта" и времени, необходимого для формирования администрации.

В издании напомнили, что оценки советников совпадают со словами спецпредставителя Трампа по урегулированию войны в Украине Кита Келлога относительно окончания войны в течение 100 дней.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к его переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор между ними может состояться в "ближайшие дни или недели". Он подчеркнул, что, с точки зрения президента Трампа, достижение мирного соглашения по войне в Украине невозможно без установления определенных отношений и диалога с другой стороной.

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

В то же время бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сообщил, что Трампу просто нужно, чтобы не было этой войны, чтобы США не тратили средства на Украину. По его словам, главная задача Трампа - сделать Америку великой.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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